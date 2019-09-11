Футболиста "Барселоны" осудили почти на 3 года лишения свободы

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Арда Туран
Арда Туран / Eurosport

Турецкий футболист Арда Туран, права на которого принадлежат испанской "Барселоне" получил приговор суда за драку в ночном клубе Стамбула.

Он получил приговор в 2 года, 8 месяцев и 15 дней лишения свободы. Однако суд отложил вынесение вердикта, поскольку ранее он не был осужден. Если Туран повторно нарушит закон в течение следующих 5 лет, то вынужден будет отбыть назначенный ему срок в тюрьме. При этом что обвинение требовало 12 лет заключения.

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Такой приговор Туран получил за драку в одном из ночных клубов Стамбула. Там он подрался с известным турецким исполнителем Берк Шахином. Футболист приставал к девушке певца. В драке игрок сломал ему нос. Но на этом история не закончилась. Туран приехал в больницу к Шахина с пистолетом, и предложил певцу застрелить его. Тот отказался.

Стоит напомнить, что права на Турана принадлежат "Барселоне", однако сейчас игрок выступает в Турции за клуб "Истанбул Башакшехир". И теперь после приговора суда его карьера футболист оказалась под угрозой. Дело в том, что в Федерации футбола Турции есть правило, согласно которому пожизненно дисквалифицирует игрока, если он получил приговор суда два или больше года заключения.

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Теги: Спорт ФК Барселона Футбол Новости Турции
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