Футболиста "Челси" избили за приставания к девушке другого игрока, ему чуть не сломали ногу

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Дэнни Дринквотер
Дэнни Дринквотер

Английский футболист лондонского "Челси", который сейчас выступает на правах аренды в "Бернли" Дэниел Дринквотер, пропустит следующие четыре недели из-за травмы. Ее он получил из-за своего поведения.

Дринквотер праздновал день рождения своего друга в одном из ночных клубов Манчестера. Там он напился и начал приставать к девушке другого футболиста – Кгоси Нтле. Это не очень понравилось самому игроку. Поэтому между спортсменами возникла потасовка. После этого охранники заведения вывели Дринквотера на улицу, пишет The Sun.

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Уже на улице на футболиста напало шесть человек. Они начали его бить. Нападавшие знали, что он футболист, поэтому начали прыгать ему на лодыжку с криками "Сломайте ему ногу". В результате избиения игрок получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук.


Дэнни Дриэквотер после нападения

Однако полицию на место происшествия не вызывали. Друг Дринквотера вызвал ему такси и отправил его домой.

После инцидента "Челси" и "Бернли" заявили, что игрок получил травму лодыжки, не сообщив деталей. Вероятно, Дринквотер из-за повреждения пропустит около 4 недель. Футболист, который в свое время становился победителем чемпионата Англии в составе "Лестера", не играл в АПЛ уже 18 месяцев.

лодыжку и кричали: «Сломайте ему ноги». Они знали, что он звезда Премьер-лиги, и что это его источник существования. Повсюду была кровь, было невероятно противно», — сказал источник.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3844545-igroka-chelsi-izbili-za-pristavanija-k-devushke-drugogo-futbolista.html?utm_source=copypaste
The Sun

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3844545-igroka-chelsi-izbili-za-pristavanija-k-devushke-drugogo-futbolista.html?utm_source=copypaste
The Sun

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3844545-igroka-chelsi-izbili-za-pristavanija-k-devushke-drugogo-futbolista.html?utm_source=copypaste
The Sun

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3844545-igroka-chelsi-izbili-za-pristavanija-k-devushke-drugogo-futbolista.html?utm_source=copypaste
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Теги: Спорт Футбол Челси
Источник: The Sun
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