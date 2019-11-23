Футболиста "Динамо" обвинили в избиении двух девушек за границей

Футболист "Динамо" Карлос Самбрано обвиняется в избиении двух девушек. Одна из девушек, которую якобы избил перуанец, еще не достигла совершеннолетия.

Об этом сообщает Libero со ссылкой на журналистку и телеведущую Мегали Медину Вэлу.

Читайте также: "Шахтер" играет с южноамериканцами и выиграет, у "Динамо" плохая организация, – легионер киевлян

В своем тв-шоу Вэлу обнародовала жалобу двух женщин, которые обвинили игрока сборной Перу в нападении на них.

По словам одной из пострадавших, 30-летний перуанец ударил ее в лицо. Нападавший якобы находился в окружении приближенных к нему лиц.

В эфире телевизионной программы сообщили, что есть видео, на котором можно увидеть, как Самбрано в компании людей бьет девушек на вечеринке. Однако до сих пор видео не было представлено.

Футболист пока не комментировал инцидент.

Что известно о Самбрано в "Динамо"?

Самбрано перешел в "Динамо" в начале 2018 года, однако до сих пор ни разу не сыграл за первую команду "бело-синих". Вторую часть прошлого сезона 30-летний защитник провел на правах аренды в "Базеле".

Также летом 2019 года Самбрано со сборной Перу дошел до финала Копа Америка, где уступил сборной Бразилии. Предыдущий тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявлял, что не рассчитывает на игрока.

Ситуация не изменилась и теперь. Футболист редко попадает в заявку киевлян на матче. Новый рулевой "Динамо" Алексей Михайличенко тоже не рассчитывает на защитника.