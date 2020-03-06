Футболиста Левигу приговорили к 4 годам тюрьмы за аварию, в которой погиб Сергей Закарлюка

Великобагачанский районный суд Полтавской области приговорил к 4 годам заключения Руслана Левигу. Его признали виновным в ДТП, в котором погиб известный футболист Сергей Закарлюка. Также Левига должен возместить родителям погибшего по 200 тысяч гривен.

История аварии, в которой погиб Сергей Закарлюка

5 октября 2014 года автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Руслан Левига, на трассе Киев – Харьков, въехал в военный грузовик МАЗ-35335, который стоял на проезжей части с включенными аварийными огнями. В результате столкновения погиб пассажир легковушки – Сергей Закарлюка. Сам Левига попал в реанимацию.

Кто такой Сергей ЗакарлюкаУкраинский футболист, полузащитник.

Начал профессиональную футбольную карьеру в "Днепре" в сезоне 1993/94. После этого перешел в никопольский "Металлург". Известным стал благодаря выступлениям за киевский ЦСКА. В 2001 году перебрался в донецкий "Металлург".



В 2002 году получил вызов в национальную сборную Украины. За "сине-желтых" сыграл в 9 матчах.



В 2003 году перешел в "Шахтер", но основным там не стал. Поэтому перешел в мариупольский "Ильичевец", где в 40 матчах забил 14 голов. Затем снова вернулся в донецкий "Металлург", а из него через сезон в 2016 году – в киевский "Арсенал", за который сыграл больше 100 матчей.



В 2011 году принял приглашение перейти в полтавскую "Ворсклу". Но сыграл там только первую половину сезона. Вторую часть он начал в "Полтаве" первой лиги.



В 2012 году закончил профессиональную карьеру. После этого начал тренерскую карьеру. Сначала – ассистентом нового главного тренера киевского "Арсенала" Юрия Бакалова. После его отставки даже провел один матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды.



На момент аварии Закарлюка работал в тренерском штабе "Нефтяника", за который выступал Руслан Левига.

Судебный процесс

Левига в суде пытался доказать, что он не сумел избежать столкновения с грузовиком, ведь перед ним ехал другой автомобиль, который резко повернул без включения соответствующих световых сигналов. Однако свидетели подтвердили, что в момент аварийной остановки у грузовика были включены аварийные и габаритные огни, поэтому его было видно издалека.

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При этом, по словам очевидцев, Левига вел себя крайне неадекватно. А анализ крови у него удалось взять уже в больнице после госпитализации. В крови обнаружили 0,8 промилле алкоголя (при разрешенной норме до 0,2 промилле).

Стоит отметить, что после аварии Левига выступал за любительские коллективы, а в 2018 году перебрался на оккупированные территории, где был игроком таких команд как "Оплот Донбасса" и "Гвардеец".

Решение суда

Великобагачанский районный суд решил, что Левига виноват в ДТП. Его приговорили к 4 годам заключения, взяв под стражу прямо в зале суда. Также бывший футболист должен возместить родителям погибшего по 200 тысяч гривен.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.