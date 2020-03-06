Футболиста сборной Португалии дисквалифицировали на полгода за драку с арбитром: видео
Вингер французского "Монако" Желсон Мартинш в рамках 22-го тура в матче с "Нимом" толкнул арбитра Микаэля Лесажа, Португалец дважды позволил себе такие действия – перед получением красной карточки.
Объединение элитных футбольных арбитров выступило с официальным требованием строго наказывать за такие поступки.
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После рассмотрения эпизода дисциплинарной комиссией было принято решение отстранить футболиста от матчей на шесть месяцев. В объединении арбитров объяснили, что такое поведение футболиста недопустимо.
Видео эпизода удаления
После матча футболист попросил прощения в инстаграме за свое поведение, однако это ему не помогло. Решение вступило в силу с начала февраля 2020 года. Дисквалификация футболиста завершится в августе.
- В этом сезоне на счету португальца 21 матч, четыре забитых гола и одна результативная передача.
- В 2016 году Желсон Мартинш дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Португалии.
- В 2015 году в составе "Спортинга" стал обладателем Суперкубка Португалии. В 2018 году стал обладателем Кубка португальской лиги.
- В 2019 году перешел на правах аренды во французский "Монако". В клубе Мартинш сразу получил место в основном составе, забив 4 мяча в 16 матчах чемпионата. Летом 2019 "Монако" выкупил контракт португальца за 30 миллионов евро.