Футболиста сборной Португалии дисквалифицировали на полгода за драку с арбитром: видео

Вингер французского "Монако" Желсон Мартинш в рамках 22-го тура в матче с "Нимом" толкнул арбитра Микаэля Лесажа, Португалец дважды позволил себе такие действия – перед получением красной карточки.

Объединение элитных футбольных арбитров выступило с официальным требованием строго наказывать за такие поступки.

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После рассмотрения эпизода дисциплинарной комиссией было принято решение отстранить футболиста от матчей на шесть месяцев. В объединении арбитров объяснили, что такое поведение футболиста недопустимо.

Видео эпизода удаления

После матча футболист попросил прощения в инстаграме за свое поведение, однако это ему не помогло. Решение вступило в силу с начала февраля 2020 года. Дисквалификация футболиста завершится в августе.