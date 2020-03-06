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Футболиста сборной Португалии дисквалифицировали на полгода за драку с арбитром: видео

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Вингер французского "Монако" Желсон Мартинш в рамках 22-го тура в матче с "Нимом" толкнул арбитра Микаэля Лесажа, Португалец дважды позволил себе такие действия – перед получением красной карточки.

Объединение элитных футбольных арбитров выступило с официальным требованием строго наказывать за такие поступки.

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После рассмотрения эпизода дисциплинарной комиссией было принято решение отстранить футболиста от матчей на шесть месяцев. В объединении арбитров объяснили, что такое поведение футболиста недопустимо.

Видео эпизода удаления

После матча футболист попросил прощения в инстаграме за свое поведение, однако это ему не помогло. Решение вступило в силу с начала февраля 2020 года. Дисквалификация футболиста завершится в августе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceux qui me connaissent savent que au long de ma carrière, j'ai toujours eu pour principe le respect pour tout le monde: collègues, adversaires, supporteurs et arbitres, sur le terrain et en dehors du même. Je ne suis pas agressif, je ne l’ai jamais été avec personne. Aujourd'hui, après réflexion, j'estime que je dois m'excuser pour mon attitude irréfléchie et avec le sang chaud. Je m'excuse en particulier auprès de l'arbitre Mikael Lesage, mais aussi auprès de mes collègues et de nos supporters. . Quem me conhece sabe que em toda a minha carreira sempre tive por princípio respeitar todos - desde os meus colegas, adversários, adeptos e árbitros - fora de campo e dentro de campo, onde nunca fui nem sou agressivo com ninguém. Sinto que devo pedir desculpa por uma atitude irrefletida e feita de cabeça quente. Peço desculpa, em especial ao Sr. árbitro Mikael Lesage, mas também aos meus colegas de equipa e aos nossos adeptos.

Допис, поширений Gelson Martins (@gelsondany77)

  • В этом сезоне на счету португальца 21 матч, четыре забитых гола и одна результативная передача.
  • В 2016 году Желсон Мартинш дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Португалии.
  • В 2015 году в составе "Спортинга" стал обладателем Суперкубка Португалии. В 2018 году стал обладателем Кубка португальской лиги.
  • В 2019 году перешел на правах аренды во французский "Монако". В клубе Мартинш сразу получил место в основном составе, забив 4 мяча в 16 матчах чемпионата. Летом 2019 "Монако" выкупил контракт португальца за 30 миллионов евро.
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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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