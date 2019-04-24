Футболиста выгнали из команды из-за позорного удара с пенальти: видео

Футболист Брендэкс Парра поплатился карьерой футболиста в команде "Индепендьенте Кампо-Гранде" из-за неудачного пенальти.

Игрок парагвайского клуба неудачно исполнил одиннадцатиметровый удар и остался без работы, сообщает Sport24.

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В поединке Кубка Южной Америки против колумбийского "Ла Экидад" "Индепендьенте Кампо-Гранде" проиграл серию пенальти со счетом 3:4.

Один из ударов в "Индепендьенте Кампо-Гранде" не реализовал Брендэкс Парра, который решил исполнить пенальти в стиле Паненки. Голкипер колумбийцев Диего Новоа парировал мяч, поскольку удар у Парры не вышел.

После этого парагвайский клуб отказался от услуг футболиста и обвинил того в непрофессиональном отношении к работе.

‍♂️ ¡Increíble lo mal que pateó el penal! Bendrix Parra, de @Indefbc1925, la quiso picar y la ejecución fue para el olvido: el arquero de @Equidadfutbol se la atajó con el pecho. pic.twitter.com/RhlXujZRbV — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 17 квітня 2019 р.

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