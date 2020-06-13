Футболистам "Динамо" урезали зарплату – защитник киевлян
Футболист киевского "Динамо" Томаш Кендзера рассказал, что все игроки согласились на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса. Легионер не стал называть точные проценты.
Этой информацией поделился польский легионер "Динамо", сообщает издание Przeglad Sportowy.
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По его словам, все вошли в данную ситуацию. Поляк не стал называть точный процент, на какой футболистам урезали зарплату.
Мы согласились на уменьшение зарплаты, ведь все игроки понимали ситуацию. Однако, я не буду говорить о конкретных суммах,
– сказал защитник.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство "Динамо" обсуждало с игроками сокращение зарплаты за март на небольшой процент, а за апрель около 50 процентов. Подготовку к возобновлению сезона "Динамо" начало в мае.
Футболист добавил, что придерживается всех карантинных ограничений.
- УПЛ возобновилась матчами 24-го тура после временной остановки в марте.
- Сейчас "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице.
- В сезоне 2019/20 Кендзера провел 28 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отметившись 1 голом.