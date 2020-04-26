Футболистам в Германии запретят заниматься сексом

В Германии, где уже в мае планируют возобновить футбольный сезон, готовят жесткие ограничения для игроков. Из-за рисков заразиться коронавирусом футболистам запретят заниматься сексом.

Как сообщает Daily Mail, руководство Бундеслиги обсуждает ряд предварительных мер, которые будут применены к футболистам.

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По информации источника, футболистам документально не рекомендовать поцелуи и секс со своей второй половинкой из-за риска заразиться.

На стадионах во время матчей смогут находиться до 300 человек. Игроки будут пользоваться только индивидуальными вещами, например, бутылками для напитков.

Предматчевые фото и рукопожатия будут отменены, послематчевые интервью – сведены к минимуму.

После прибытия на матч всем игрокам будут измерять температуру и перед тренировками делать тест на коронавирус. После игры команды будут покидать стадион по очереди.

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Как сообщал 24 канал, условием для возобновления сезона будет обязательное ношение масок во время игры.

При этом футболисты на скамейке запасных должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Кроме того, запрещено будет праздновать голы.

В Германии подтверждено 156 513 случая заражения COVID-19, умерло 5 877 человек.

Когда восстановится Бундеслига?По предварительной информации, рестарт чемпионата Германии может состояться уже 9 мая. О возобновлении чемпионата официально сообщила Бундеслига. Решать, восстанавливать ли сезон будут немецкие политики.

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