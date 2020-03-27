Футболистам вынужденно снизят зарплаты на 50%

ФИФА попросит профессиональных футболистов согласиться с понижением зарплаты на 50% из-за приостановки матчей. Лидеры ФИФА провели онлайн-совещание с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

На совещании стороны обсуждали меры, которые необходимо принять, чтобы справиться с кризисом из-за пандемии коронавируса, информирует Marca.

В частности, ряд турниров остановлены и перенесены на следующий год.

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Одна из главных мер – попросить футболистов согласиться с временным снижением зарплаты на 50%.

Когда ситуация нормализуется, футболистам обещают, что контракты вернутся к прежнему статусу.

Дополнительно планируется создание фонда, куда будут вносить деньги ФИФА, конфедерации, федерации, все футболисты, спонсоры и телевизионные сети.

Фонд станет гарантией того, что футбол сохранит свою нынешнюю структуру.

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Реакция футболистов на снижение зарплаты

В Германии футболисты нескольких клубов согласились на снижение зарплаты.

В частности, игроки "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд согласились уменьшить зарплату на 20%.

Это поможет клубам сохранить штатных работников.

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На уменьшение зарплаты также пошли игроки "Боруссии" Менхенгладбах и "Униона".

В "Боруссии" заявили, что подобный шаг позволит клубу сэкономить 1 миллион евро в месяц.

Зато некоторые футболисты испанской "Барселоны" отказались от уменьшения зарплаты на время чрезвычайного положения в Испании.

Руководство каталонцев предложило игрокам пойти на сокращение оклада на 70%.

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