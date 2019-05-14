Футболистом львовского клуба заинтересовались за рубежом, трансфер оценивается в 3 миллиона евро

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Бруно Дуарте летом может покинуть ФК "Львов"
Бруно Дуарте летом может покинуть ФК "Львов" / ФК "Львов"

Нападающий футбольного клуба "Львов" Бруно Дуарте уже летом может перейти в другую команду. 23-летним форвардом активно интересуют иностранные клубы.

Среди претендентов на форварда – датский "Копенгаген", венгерский "МОЛ ВиДи", а также несколько бельгийских команд, сообщает Sport Arena. К слову, именно в "МОЛ ВиДи" со скандалом перешел украинец Иван Петряк.

 К слову: Скандал Петряка в Венгрии: появились новые подробности

Пока к ФК "Львов" официально с предложением о трансфере Бруно не обращался, однако скауты названных выше клубов активно контактируют с львовянами. При этом сумма возможного трансфера оценивается в 2-3 миллиона евро.

В чемпионате УПЛ Бруно Дуарте сыграл за "Львов" 25 матчей, в которых забил 9 голов. Последние шесть матчей в чемпионате команда проиграла.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта ФК Львов
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