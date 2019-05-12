Футболисту "Динамо" сломали ребро, он больше не сыграет в сезоне: фото

49 Читати новину українською
Виталий Буяльский
Виталий Буяльский / fcdynamo.kiev.ua

В матче 28-го тура "Динамо" – "Заря" киевский клуб потерял не только победу, но и важных футболистов. Наставнику киевлян Александру Хацкевичу пришлось провести две вынужденные замены.

В первом тайме против луганчан получил повреждение венгерский легионер Тамаш Кадар. Защитник потянул заднюю поверхность бедра. Сыграет ли венгр в этом сезоне – не известно.

Смотрите также: "Динамо" упустило победу над "Зарей" и пустило луганчан в зону еврокубков: видео

Сезон завершен для полузащитника "бело-синих" Виталия Буяльского. По информации Footbalhub, причина перелом ребра.


Фото: footballhub

Его футболист сборной Украины получил в столкновении с вратарем "Зари" Никитой Шевченко. Буяльский покинул поле на спецтранспорте. Главный врач киевлян Леонид Миронов заявил, что сезон для Виталия завершен.


​Фото: footballhub

Таким образом, Буяльский стал третьим ключевым игроком "Динамо", который из-за травмы не сыграет в этом сезоне. Еще в начале второй половины сезона травмировался испанский нападающий Фран Соль. Из-за операции сезон завершен и для словенца Беньямина Вербича.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
12 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
сегодня
489
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Германия разбила Великобританию на чемпионате мира по хоккею, Латвия победила Австрию: видео
11 мая 21:00 Германия разбила Великобританию на чемпионате мира по хоккею, Латвия победила Австрию: видео
47
"Манчестер Юнайтед" после провального сезона покинул звездный футболист
11 мая 14:23 "Манчестер Юнайтед" после провального сезона покинул звездный футболист
174
Фискальная служба усомнилась в честности деклараций Усика, Ломаченко и Свитолиной
10 мая 19:02 Фискальная служба усомнилась в честности деклараций Усика, Ломаченко и Свитолиной
230
Журналистка получила мощный удар в голову мячом во время прямой трансляции: видео
10 мая 14:22 Журналистка получила мощный удар в голову мячом во время прямой трансляции: видео
325
Усик может сразиться с Джошуа в декабре, – промоутер
10 мая 13:41 Усик может сразиться с Джошуа в декабре, – промоутер
76
Новости
Больше новостей
Залиште відгук