Футболисту "Динамо" сломали ребро, он больше не сыграет в сезоне: фото

В матче 28-го тура "Динамо" – "Заря" киевский клуб потерял не только победу, но и важных футболистов. Наставнику киевлян Александру Хацкевичу пришлось провести две вынужденные замены.

В первом тайме против луганчан получил повреждение венгерский легионер Тамаш Кадар. Защитник потянул заднюю поверхность бедра. Сыграет ли венгр в этом сезоне – не известно.

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Сезон завершен для полузащитника "бело-синих" Виталия Буяльского. По информации Footbalhub, причина перелом ребра.



Фото: footballhub

Его футболист сборной Украины получил в столкновении с вратарем "Зари" Никитой Шевченко. Буяльский покинул поле на спецтранспорте. Главный врач киевлян Леонид Миронов заявил, что сезон для Виталия завершен.



​Фото: footballhub

Таким образом, Буяльский стал третьим ключевым игроком "Динамо", который из-за травмы не сыграет в этом сезоне. Еще в начале второй половины сезона травмировался испанский нападающий Фран Соль. Из-за операции сезон завершен и для словенца Беньямина Вербича.

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