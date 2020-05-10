Футболисты "Динамо" сдали тест на COVID-19: результат

С 11 мая в Украине будут разрешены командные тренировки. Футболисты "Динамо", которые до этого тренировались индивидуально, сдали тест на COVID-19, чтобы получить возможность тренироваться в группах.

О том, что футболисты "Динамо" сдали тесты на COVID-19, информирует сайт киевского клуба.

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"К счастью, результаты тестов у всех негативные, все здоровы и готовы приступить к командным тренировкам", – говорится в сообщении.

В "Динамо" заявили, что в течение двух дней ПЦР-тесты на COVID-19 сдали игроки, тренерский штаб и персонал команды, что обслуживает. Суммарно 60 тестов.

Что такое ПЦР-тест?Это полимеразная цепная реакция. То есть, такой метод в молекулярной биологии, благодаря которому можно увеличить небольшое количество желаемого ДНК в материале (пробе), а следовательно и подтвердить его наличие. Соответственно, ПЦР-тест на COVID-19 обнаруживает в, например, слюне человека ДНК коронавируса SARS-CoV-2.

Клубный врач первой команды "Динамо" Андрей Шморгу заявил, что ПЦР-тесты, вероятно, будут проводиться непосредственно перед каждым матчем.

Когда восстановится УПЛ

По предварительной информации, чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая.

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) создала медицинский протокол для восстановления футбольного сезона. Футболисты вынуждены будут проводить тренировки в масках.

На данный момент клубы УПЛ должны решить, где будут доигрывать 9 туров. "Десна" предлагает провести матчи "верхней шестерки" в Киеве.

А "Заря" настаивает, чтобы поединки проходили в Днепре и Запорожье.

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