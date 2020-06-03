Футболисты, которые сейчас болеют, вернутся к игре еще не скоро – секретарь медкомитета УАФ
Секретарь спортивно-медицинского комитета УАФ Максим Бецко прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса во львовском клубе. Футболисты не смогут быстро восстановиться, чтобы сыграть в матчах.
Данную ситуацию секретарь озвучил в программе "Футбол NEWS".
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По его словам, человек, который инфицировался, способен заразить немалое количество людей вокруг себя. Однако, секретарь подчеркнул, что винить в данной ситуации никого не нужно.
Поэтому футболисты, которые сейчас болеют, вернутся к игре еще не скоро. Это не будет две недели,
– прокомментировал Бецко.
Добавим, что к матчам допускаются только те спортсмены, которые нормативными документами Минздрава считаются здоровыми, полностью вышли из заболевания, а также прошли полную реабилитацию.
Львовяне призвали не останавливать поединки текущего сезона.
Что известно о коронавирусе в "Карпатах"
30 мая у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19. Из-за этого поединок "Карпаты" – "Мариуполь" 31 мая не состоялся. Игра может быть перенесена в Мариуполь.
В понедельник, 1 июня, "Карпаты" прошли повторное тестирование.
Клуб сообщил, что 2-го июня получил меньше половины положительных результатов тестирования. В общем тест сдали 65 человек.
Из-за этого "Карпаты" решили уйти на двухнедельный карантин.
Львовяне пропустят два следующих тура против Ворсклы и СК Днепр-1 соответственно.