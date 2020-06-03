Секретарь спортивно-медицинского комитета УАФ Максим Бецко прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса во львовском клубе. Футболисты не смогут быстро восстановиться, чтобы сыграть в матчах.

Данную ситуацию секретарь озвучил в программе "Футбол NEWS".

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По его словам, человек, который инфицировался, способен заразить немалое количество людей вокруг себя. Однако, секретарь подчеркнул, что винить в данной ситуации никого не нужно.

Поэтому футболисты, которые сейчас болеют, вернутся к игре еще не скоро. Это не будет две недели,

– прокомментировал Бецко.

Добавим, что к матчам допускаются только те спортсмены, которые нормативными документами Минздрава считаются здоровыми, полностью вышли из заболевания, а также прошли полную реабилитацию.

Львовяне призвали не останавливать поединки текущего сезона.

Что известно о коронавирусе в "Карпатах"

30 мая у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19. Из-за этого поединок "Карпаты" – "Мариуполь" 31 мая не состоялся. Игра может быть перенесена в Мариуполь.

В понедельник, 1 июня, "Карпаты" прошли повторное тестирование.

Клуб сообщил, что 2-го июня получил меньше половины положительных результатов тестирования. В общем тест сдали 65 человек.

Из-за этого "Карпаты" решили уйти на двухнедельный карантин.

Львовяне пропустят два следующих тура против Ворсклы и СК Днепр-1 соответственно.