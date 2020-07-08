Футболисты "Манчестер Сити" Бенжамен Менди и Эрик Ляпорт поддержали украинского футболиста Александра Зинченко после ошибки в матче 33-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1).

Зинченко попросил прощения у болельщиков и партнеров в Instagram, Менди и еще несколько футболистов "горожан" оценили этот поступок.

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Ошибка Зинченко

Зинченко провел полный матч против "Саутгемптона". В моменте с пропущенным голом "горожан" Зинченко потерял мяч.

Но следует обратить внимание, что Александр принял единственное правильное решение во время эпизода.

Зинченко оказался под прессингом и ничего не мог поделать. Вместо этого следует говорить об ошибке Эдерсона, который покинул ворота и пропустил почти с центра поля.

Как сообщал Спорт 24, по оценке InStat, Зинченко провел свой лучший матч в этом сезоне АПЛ.

Александр стал лучшим в составе "Сити" в матче со "святыми". На счету Зинченко 154 ТТД с браком 14%, 121 пас, 12 фланговых передач, 16 подборов.

Саутгемптон – Манчестер Сити видеообзор