Игроки "Шахтера" поддержали травмированного защитника команды Исмаили перед матчем 26 тура УПЛ с "Колосом".

Футболисты вышли на разминку перед матчем с "Колосом" в футболках с изображением бразильца и подписью "Исма, мы с тобой". Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте "горняков".

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Также в своем Instagram Исмаили поддержал Евгений Коноплянка:

Брат, просто знай, что мы с тобой. И мы верим, что ты вернешься еще сильнее. Хотя куда уж сильнее, я не знаю. Только с таким настроем принимай этот вызов.

Травма Исмаили

Исмаили получил досадную травму на тренировке "Шахтера". По ее итогам у Исмаили диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

На игрока ждет операция. В игру бразилец сможет вернуться примерно через полгода.

В нынешнем сезоне Исмаили сыграл 21 матч в УПЛ, в которых забил два мяча и сделал 5 результативных передач.