Футболисты "Барселоны" отказались от уменьшения зарплаты через коронавирус

Некоторые футболисты "Барселоны" отказались от уменьшения зарплаты на время чрезвычайного положения в Испании из-за пандемии коронавируса. Руководство каталонцев предложило игрокам пойти на сокращение оклада на 70% .

Сокращение зарплаты должно коснуться только самой зарплаты и не влиять на другие выплаты, информирует Diario Sport.

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Такую меру планировалась ввести только на время чрезвычайного положения, введенного в Испании до 11 апреля.

Однако мнения футболистов клуба разделились. Часть футболистов выступает против идеи и не понимает, почему они должны отвечать за неэффективные действия менеджмента.

Вторая группа игроков считает предложение обоснованным и готова его рассмотреть.

Существует еще третья группа, которая ждет решения ассоциации испанских футболистов. Последняя обсуждает с Ла Лигой сроки возобновления сезона.

Коронавирус и испанский футбол

23 марта Ла Лига и Королевская федерация футбола Испании приняли решение бессрочно приостановить все футбольные матчи в стране.

Положительные тесты на коронавирус в Испании сдали несколько футболистов и сотрудников команд. Также там есть первые потери из-за Covid-19.

Коронавирусом заразился гендиректор "Леганесу" Мартин Ортега и защитника "Валенсии" Эсекиэль Гарай.

Также в "Валенсии" около 30% игроков заражены коронавирусом.

Covid-19 выявлен у трех футболистов и семерых членов тренерского штаба "Алавеса".

Коронавирус унес жизнь известного спортивного журналиста Хосе Марии Канделы и бывшего президента "Реала" Лоренцо Санси.

Из-за коронавируса умер бывший тренер "Эспаньола" Бенито Хоанет. Ему было 84 года. Covid-19 диагностировали у скаута "Барселоны" Андре Кюри.

В целом количество случаев коронавируса в Испании выросло в десятки раз с момента введения чрезвычайного положения 14 марта, а количество погибших увеличилось с 30 до 3434.

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