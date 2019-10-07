Футболисты "Баварии" с большими бокалами пива празднуют "Октоберфест": яркие фото

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Футболисты "Баварии" с большими бокалами пива празднуют "Октоберфест": яркие фото

В немецком городе Мюнхен длится один из самых известных фестивалей в мире "Октоберфест". На праздник пива пришли и футболисты мюнхенской "Баварии".

В субботу, 5 октября, "Бавария" проиграла домашний матч чемпионата Германии "Хоффенхайму". Но настроение у чемпионов Германии все равно положительное.

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Футболисты "Баварии" традиционно ежегодно посещают "Октоберфест". Игроки и члены клуба приходят на праздник вместе со своими родными.

Впервые "Октоберфест" вместе с "Баварией" посетили новички команды Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар, Иван Перишич и Фелипе Коутинью.


Фото: facebook.com/fcbayern.en

В чемпионате Германии "Бавария" после семи туров набрала 14 очков и занимает третье место. Неожиданно возглавляет турнирную таблицу "Боруссия" Менхенгладбах.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Бавария
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