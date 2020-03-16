Футболисты бразильского "Гремио" вышли на матч в масках в знак протеста

Много футбольных чемпионатов в мире были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. Бразильские футболисты в знак протеста вышли в масках, чтобы заявить властям свое недовольство о продлении чемпионата и добились своего.

Футболисты бразильского "Гремио" выразили протест, настаивая на том, что футбольный сезон должен быть остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На воскресный матч игроки и тренерский штаб вышли с марлевыми масками на лицах.

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Как заявил директор "Гремио" Пауло Луиз, этот протест имел в виду поддержку идеи остановки чемпионата. Жизнь должна быть приоритетом, поэтому настало время продемонстрировать свою позицию и напомнить власти, что футболисты – тоже люди. Нет смысла просто закрывать трибуны для болельщиков, весь мир остановился. Команда надеется, что здравый смысл победит.



Футболисты "Гремио"

Игроки команды вышли на матч против "Сан-Луиза" в масках. Правда, после стартового свистка игра продолжилась и игроки сняли маски.

Сам матч завершился победой "Гремио" – 3:2.

После матча бразильские власти решили временно приостановить чемпионат. Дата, когда чемпионат будет восстановлен сейчас неизвестна.

Добавим, что ситуация заболеваний коронавирусом в Бразилии резко повысились. На сегодня, 16 марта, в стране обнаружили 200 заражений коронавирусом.

Карта заболеваний китайским коронавирусом:

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