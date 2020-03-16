24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Футболисты бразильского "Гремио" вышли на матч в масках в знак протеста

- Читати новину українською

Много футбольных чемпионатов в мире были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. Бразильские футболисты в знак протеста вышли в масках, чтобы заявить властям свое недовольство о продлении чемпионата и добились своего.

Футболисты бразильского "Гремио" выразили протест, настаивая на том, что футбольный сезон должен быть остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На воскресный матч игроки и тренерский штаб вышли с марлевыми масками на лицах.

Читайте также Какие спортсмены заболели коронавирусом – онлайн список

Как заявил директор "Гремио" Пауло Луиз, этот протест имел в виду поддержку идеи остановки чемпионата. Жизнь должна быть приоритетом, поэтому настало время продемонстрировать свою позицию и напомнить власти, что футболисты – тоже люди. Нет смысла просто закрывать трибуны для болельщиков, весь мир остановился. Команда надеется, что здравый смысл победит.


Футболисты "Гремио"

Игроки команды вышли на матч против "Сан-Луиза" в масках. Правда, после стартового свистка игра продолжилась и игроки сняли маски.

Сам матч завершился победой "Гремио" – 3:2.

После матча бразильские власти решили временно приостановить чемпионат. Дата, когда чемпионат будет восстановлен сейчас неизвестна.

Добавим, что ситуация заболеваний коронавирусом в Бразилии резко повысились. На сегодня, 16 марта, в стране обнаружили 200 заражений коронавирусом.

Карта заболеваний китайским коронавирусом:

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
15 марта 16:16 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
15 марта 14:14 Какие спортсмены заболели коронавирусом – онлайн список
Михайло Гема
сегодня 08:40 Нужно ли отменять Евро-2020? Опрос
Софія Кулай
15 марта 21:53 Легендарный футболист сборной Украины выиграл 50 тысяч гривен на "Рассмеши комика" – видео
Юрій Семенюк
15 марта 20:16 Усик признался, что "заболел новым вирусом" – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук