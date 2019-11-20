Футболисты и эксперты оценили игру сборной в отборе на Евро-2020 и озвучили цели на турнире

19 ноября в Киеве состоялось заключительное в этом году заседание дискуссионного Эксперт-клуба Parimatch, в котором приняли участие известные специалисты украинского футбола и представители масс-медиа.

Украинская ассоциация футбола и официальный партнер национальной сборной Украины по футболу ТМ Parimatch продолжили традицию подведения итогов матчей национальной сборной Украины, которые проводились в течение всего 2019 года. Во время таких мероприятий журналисты в неформальной обстановке могут пообщаться с представителями менеджмента украинского футбола, известными игроками, тренерами, аналитиками и обменяться мнениями о перспективах главной команды.

Читайте также: Евро-2020: составы групп чемпионата Европы и с кем сыграет сборная Украины

По случаю выхода нашей национальной дружины в финальную часть Евро-2020 последний в этом году эксперт-клуб стал особенным. Ведь его главными гостями стали игроки национальной команды – Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Александр Караваев. Тренерский штаб сине-желтых представлял Александр Шовковский, от УАФ – первый вице-президент Олег Протасов, представитель Parimatch Вадим Мисюра и традиционно в качестве ведущего и модератора мероприятия пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский, который перед началом заседания клуба предложил журналистам спрогнозировать будущих соперников украинцев в финальной части Евро. Тот, кто угадает больше всего оппонентов – получит две футболки сборной Украины с автографами футболистов.

В начале встречи удачу украинцев, не проиграв в 2019 году ни одного матча, отметил Олег Протасов, который ожидает, что будущее, 2020 год подарит болельщикам еще больше ярких матчей и хороших результатов от нашей национальной команды.

"Ребята молодцы, они показали фантастический результат. Было очень интересно смотреть каждый матч сборной, было заметно, что в команде отличная атмосфера, в ряды сборной каждый игрок приезжает с хорошей мотивацией, с хорошим настроением. Футбол наша жизнь, наши переживания и эмоции. Поэтому теперь ждем жеребьевки и спасибо ребятам за те счастливые мгновения, которые они подарили всей стране", – отметил Олег Протасов.

Читайте также: Кто из украинских футболистов добывал путевку на Евро-2020: имена героев

В свою очередь представитель Parimatch Вадим Мисюра также поблагодарил присутствующих на мероприятии футболистов за хороший результат в отборочном цикле и заверил, что с последним эксперт-клубом в этом году только начинается тесное и плодотворное взаимодействие с Украинской ассоциацией футбола.

"С большой победой нас всех. В этом отборочном цикле сборная Украины показала высший пилотаж. Особенно важно, что мы ни разу не проиграли в прошлом году. И очень приятно, что неизменным спутником успехов национальной сборной стали заседания Эксперт-клуба. Киев, Львов, Днепр и вот теперь финальная встреча снова в Киеве. Наш эксперт-клуб призван объединить такие разные футбольные школы и взгляды в одном: дать объективную оценку играм национальной сборной и максимально интересную информацию для сми и болельщиков. Спасибо всем партнерам из медиа за активное участие и поддержку", – отметил Вадим Мисюра.

Лиссабон и Люксембург

Пока журналисты, эксперты и болельщики будут "выбирать" сборной конкурентов для украинцев по группе, на заседании эксперт-клуба Александр Гливинский предложил присутствующим вернуться в март 2019 года, когда наша команда начинала свой турнирный путь с матча против Португалии в Лиссабоне, а через три дня в Люксембурге.

"Я тогда только присоединился к тренерскому штабу сборной Украины, но сразу заметил, какая в команде замечательная атмосфера и дружный коллектив. Сразу было заметно, что у команды есть путь, который она избрала. Ребята внимательно слушали и, главное, выполняли задания, которые предлагают им тренеры. Тяжесть подготовки к игре с Португалией в Лиссабоне была в том, что у нас было только начало сезона, а португальцы уже начали свои матчи. Но у нашей команды было большое желание сыграть успешно. Что касается игры в Люксембурге, то мы видели, что за три дня было тяжело восстановиться, поэтому была ротация. Игра складывалась тяжело, как мы и ожидали. За счет желания, характера, ребята забили победный гол на последних минутах", – вспомнил эти матчи Александр Шовковский.

"Роналду? Мне с ним не так было трудно, как нашим защитникам. Моя главная задача, как вратаря, было стоять в том месте, куда будет удар. Так и получилось. Он не забил, потому что правильно выбирал позицию", – отметил Андрей Пятов.

Опрос: Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020

"Мы много готовились к этому матчу, много работали на поле, чтобы оставить португальцев пространства. Было и везение с нашей стороны, прекрасно сыграл Андрей Пятов. Но в конце игры мы имели даже шанс выиграть, когда Пепе помешал нанести точный удар Мораесу", – поделился своими воспоминаниями Тарас Степаненко.

"Конечно, против Роналду было тяжело. Но наш шанс был в том, чтобы сыграть компактно. Мы пытались пользоваться их ошибками. За нашими спинами был Андрей Пятов, который стал героем того поединка", – похвалил партнера по сборной Александр Караваев.

Разгром Сербии

Вспоминая середину отборочного цикла, и футболисты, и Александр Шовковский согласились, что в тот момент именно сборную Сербии украинцы считали нашим главным конкурентом.

Александр Шовковский: "Для нас сложность матчей с Сербией в Львове с Люксембургом была в том, что это был июнь и конец сезона. На мой взгляд, ключевым моментом стало то, что Андрей Шевченко за неделю до первой игры вызвал в сборную легионеров, чтобы они не теряли тонус, потому что у них уже закончились их чемпионаты. Мы тщательно готовились к Сербии, изучали соперника, сильные качества своих игроков. Это был великолепный матч, поэтому мы вполне логично нанесли гостям разгрома".

Это стоит увидеть: Видео всех голов сборной Украины в отборе на Евро-2020

Александр Караваев: "Успех нашего коллектива в том, что мы в сборную приезжаем с другими эмоциями. И к матчу с сербами подошли в оптимальном состоянии. Потом была тяжелая игра с Люксембургом, но тогда мы уже нашли свою игру и нас было трудно остановить".

Сентябрь: шанс на первое место

По словам полузащитника сине-желтых Тараса Степаненко, после того как украинцы набрали в группе 10 очков, команда поняла, что есть шанс дальше бороться за первое место в группе.

"Мы тогда болели, чтобы португальцы обыграли сербов. Мы же играли в Литве, и главной проблемой был тот факт, что играть будет на искусственном газоне, который был не в очень хорошем состоянии. К счастью, мы одержали победу и сыграли там уверенно, после чего уже мечтали о первом месте в группе", – отметил Степаненко.

Португалия в Киеве

Наиболее эмоциональным в отборочном цикле для сине-желтых стал домашний поединок украинцев против сборной Португалии в Киеве.

Александр Шовковский: "Надеюсь, нам удалось немного удивить португальцев нашей схеме на эту игру. Яремчук был слева, а Марлос исполнил роль свободного художника. Думаю, что ход игры подтвердил, что соперник этого не ожидал. За счет правильной обороны, перехода в атаку, и компактности нам удалось полностью контролировать ход игры до 75-й минуты, пока Тарас Степаненко и арбитр не решили проверить характер нашей команды. Но и потом мы все равно играли в свою игру и были моменты, когда португальцы не знали, что делать на поле. Они чувствовали себя растерянными. Бесспорно, немалая заслуга в победе нашего вратаря Андрея Пятова, который сыграл отлично на последнем рубеже. После этого матча мы уже были недосягаемы для соперников по группе".

Тарас Степаненко: "Это исключение... Я потом на тренировках "Шахтера" с Сергеем Кривцовым отрабатывал такие подкаты и мы пришли к выводу, что невозможно в такой ситуации убрать руки. Мне было трудно смотреть концовку игры. Четвертый судья выгонял меня со ступенек стадиона, поэтому смотрел последние минуты в раздевалке. Но порадоваться полностью не смог, потому что очень переволновался. Но отдохнул уже, когда команда без меня уехала в Сербию (смеется)".

Цели на Евро

По словам Олега Протасова, в любом случае украинцев ждет сложная, но интересная группа в финальной части Евро: "Будет интересный чемпионат. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы у команды и тренерского штаба и дальше были великолепные условия для подготовки. Все вместе будем надеяться, что сборная покажет такую же хорошую игру, как и в отборочном цикле".

Александр Шовковский попросил подождать начинать дискуссии по поводу шансов и целей украинцев в финальной части Евро, чтобы пока еще насладиться успехом, который команда одержала в отборочном цикле.

"Да, мы голодны до серьезных успехов на таких крупных турнирах, но там надо играть с холодной головой и горячим сердцем. Уверен, что опыт Евро-2016, который выдался неудачным для украинцев, поможет футболистам в подготовке к этому Евро. Уверен, что все, кто будут участвовать в финале чемпионата, будут ставить задачу как минимум выйти из группы. Мы в первую очередь будем стремиться выйти из группы", – заверил помощник Андрея Шевченко.

Андрей Пятов в свою очередь подчеркнул, что несмотря на молодой возраст некоторых его партнеров по сборной, эти ребята не перегорят, приехав на такой большой турнир: "Зинченко играет в "Манчестер Сити", Малиновский в Италии, Миколенко вообще никого не боится... Поэтому я не вижу того, кто может "перегореть". У нас еще будет время на подготовку, будут игры в еврокубках в клубах, будет сбор в марте. Поэтому нашу готовность оценим уже перед началом Евро".