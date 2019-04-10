Футболисты "Ингульца" получили невероятную премию после победы над "Карпатами" в Кубке Украины

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Футболисты "Ингульца" получили невероятную премию после победы над "Карпатами" в Кубке Украины
/ ФК "Карпаты"

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк не слишком сдерживал эмоции после победы его команды над "Карпатами" в 1/4 финала Кубка Украины. Да и сами футболисты тоже получили награду.

Кроме выхода в полуфинал Кубка Украины, где им теперь придется играть против луганской "Зари", футболисты получили и немалые премиальные.

"Если они мне подарят такие же эмоции, как после Карпат... Можете у футболистов спросить, сколько я им дал премиальных после этого матча. Десятимесячная зарплата. Я даю деньги под эмоции", – заявил Александр Поворознюк.

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Напомним, "Ингулец" в серии пенальти прошел львовские "Карпаты". Команды обменялись голами во втором тайме. При этом львовский клуб сравнял счет на шестой добавленной минуте. А уже в экстра-тайме "Карпаты" остались в меньшинстве. Теперь команда из поселка Петрово 17 апреля сыграет против луганской "Зари". Победитель этой пары выйдет в финал Кубка Украины.

Другой парой полуфиналистов стали "Днепр-1" и донецкий "Шахтер".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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