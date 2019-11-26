Футболисты "Ювентуса" посрамили Роналду во время тренировки: видео

Звездный футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду был слегка пристыжен на тренировке "бьянконерри". Футболисты итальянского клуба играли в "квадрат" и Роналду был вынужден отбирать мяч. Такая задача точно не по душе техничному португальцу.

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после паса Пауло Дибалы сумел прокинуть мяч между ног Роналду.

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Это вызвало восторг и смех у партнеров. Сам же Роналду был не слишком радостный. В частности, улыбки на лице титулованного португальца не было.

Видео эпизода на тренировке "Ювентуса"

Впоследствии Роналду ответил Бонуччи, подняв вверх большой палец. Таким образом португалец показал Леонардо, что тот классно сыграл.

Отметим, что Роналду вернулся на футбольное поле. Португалец пропускал матч 13 тура чемпионата Италии против "Аталанты" из-за травмы.

26 ноября "Ювентус" сыграет в 5 туре Лиги чемпионов. Итальянский клуб в Турине встретится с мадридским "Атлетико".