Футболисты "Карпат" приступили к тренировкам, несмотря на долги клуба

В субботу, 18 января, на загородной базе в Брюховичах "Карпаты" провели две тренировки.

С основой тренировался и ряд футболистов молодежной команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также: Игроки "Карпат" требуют встречи с руководством клуба из-за долгов

Сначала ребята провели разминку под четким руководством тренерского штаба. Впоследствии они получили наставления от коуча "Карпат" и начали выполнять ряд физических упражнений. После этого футболисты разделились на пятерки и сыграли в "квадрат". В дальнейшем игроки активно работали над владением мяча и уже в конце тренировки провели двустороннюю игру.



"Карпаты" вернулись к тренировкам / Фото: ФК "Карпаты"

Спорт24 сообщал, что тренер команды Роман Санжар рассказал о наличии долгов у клуба. Если клуб не начнет выплачивать зарплату, то игроки планируют отказаться тренироваться и лететь с командой в Турцию, где "зелено-белые" должны будут готовиться ко второй части украинской Премьер-лиги.

На зимний перерыв "Карпаты" ушли в качестве худшей команды УПЛ. После 18 туров львовяне с 11 очками в активе занимают последнюю строчку в турнирной таблице первенства.