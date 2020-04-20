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Футбольный клуб из Уханя через три месяца вернулся в родной город: видео

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Футболисты " Ухань Чжоэр" / instagram.com/wuhanzallfc

Игроки футбольного клуба "Ухань Чжоер" вернулись в город Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19. В Китае начали снимать ограничения на перемещения.

Футболисты были вынуждены покинуть Ухань в январе из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. 19 апреля игроков на железнодорожной станции города встречали болельщики в медицинских масках.

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Болельщики громко пели фанатские песни и дарили футболистам букеты цветов. Игроки в ответ поднимали большие пальцы.

По последним данным, в мире зафиксировано 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. От него умерли более 160 тысяч человек. При этом из числа заразившихся вылечилось более 600 тысяч человек.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол Китай
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