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Футболисты "Лудогорца" прилетели в Италию на матч с "Интером" в масках из-за коронавируса – фото

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ФК "Лудогорец" / twitter.com/marifcinter

Футболисты болгарского "Лудогорца" прилетели в Милан, где им предстоит в четверг, 27 февраля, провести матч 1/16 финала Лиги Европы с "Интером".

Из-за распространения коронавируса в Италии болгарские футболисты приняли меры предосторожности. Гости прибыли в Милан в масках и перчатках.

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  • Из-за угрозы распространения вируса поединок "Интер" – "Лудогорец" пройдет без зрителей. В первом матче "Интер" обыграл "Лудогорец" на выезде со счетом 2:0.
  • Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были отменены несколько поединков чемпионата Италии.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 ФК Интер Новости Спорта Лига Европы Спорт Футбол
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