Футболисты "Лудогорца" прилетели в Италию на матч с "Интером" в масках из-за коронавируса – фото
Футболисты болгарского "Лудогорца" прилетели в Милан, где им предстоит в четверг, 27 февраля, провести матч 1/16 финала Лиги Европы с "Интером".
Из-за распространения коронавируса в Италии болгарские футболисты приняли меры предосторожности. Гости прибыли в Милан в масках и перчатках.
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- Из-за угрозы распространения вируса поединок "Интер" – "Лудогорец" пройдет без зрителей. В первом матче "Интер" обыграл "Лудогорец" на выезде со счетом 2:0.
- Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были отменены несколько поединков чемпионата Италии.
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