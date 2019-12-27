Топ-10 футболистов, у которых заканчивается контракт

Вскоре в европейском футболе откроется зимнее трансферное окно, во время которого клубы смогут покупать и подписывать контракты с новыми футболистами. Спорт24 представляет топ-10 игроков, которые скоро станут свободными агентами.

Кристиан Эриксен, 27 лет ("Тоттенхэм")

Датский хавбек не скрывает своего желания покинуть Лондон. Эриксен хочет перебраться в мадридский "Реал", потому потерял место в стартовом составе "шпор".

В прошлом сезоне датчанин провел 51 матч, забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.

Учитывая, что цена на Эриксена составляет 90 миллионов евро, то получить такого игрока бесплатно будет бесценно.

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Тома Менье, 28 лет (ПСЖ)

Вероятно, что ПСЖ продлит контракт с лидером сборной Бельгии, ведь терять игрока такого уровня не стоит. Сейчас стоимость Тома составляет 30 миллионов евро.

В этом сезоне бельгиец сыграл за ПСЖ 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Прошлый сезон также был продуктивным для Менье: 31 матч, 5 голов и 7 результативных передач.

Александр Нюбель, 23 года ("Шальке")

"Шальке" в шаге от того, чтобы потерять одного из самых перспективных вратарей современности.

По информации немецких СМИ, Нюбель уже согласился на переход в мюнхенскую "Баварию".

Нюбель станет вторым игроком "Шальке" за два года, который бесплатно перейдет в "Баварию". До этого мюнхенцы переманили Леона Горецкого.

В этом сезоне Александр уже сыграл за "Шальке" 17 матчей.

Виллиан, 31 год ("Челси")

Пока не известно, где продолжит карьеру бывший футболист "Шахтера" бразилец Виллиан. Летом у него заканчивается контракт с "Челси".

СМИ связывают Виллиана с различными клубами, но, вероятно, что "Челси" удержит одного из своих лидеров.

В этом сезоне бразилец провел 24 матча за "синих", забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Его стоимость составляет 32 миллиона евро.

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Дрис Мертенс, 32 года ("Наполи")

Этот сезон Дрис проводит чрезвычайно успешно. За 22 матча бельгиец уже успел забить 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

Интерес к Дрису приписывают "Баварии", "Боруссии" Дортмунд и другим клубам. Его стоимость составляет 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне за "Наполи" Мартинес забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Эдинсон Кавани, 32 года (ПСЖ)

У уругвайца откровенно не лучшие отношения с некоторыми игроками ПСЖ. В частности, Кавани никак не может найти общий язык на поле с бразильцем Неймаром.

Поэтому неудивительно, что Эдинсон стремится сменить клуб. Наиболее вероятно, что уругваец перейдет в мадридский "Атлетико". Он вроде уже согласовал условия контракта.

В этом сезоне из-за травмы Кавани сыграл только 11 матчей и забил 3 гола.

Эрик Байли, 25 лет ("Манчестер Юнайтед")

Заканчивается контракт у ивуарийца Эрика Байли. Из-за травмы он до сих пор не сыграл в этом сезоне ни одного матча за "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне травма также не позволила Эрику помочь "красным дьяволам" – только 18 поединков.

Трансферная цена Байли составляет 22 миллиона евро. В хорошей форме Эрик является образцовым защитником.

Давид Сильва, 33 года ("Манчестер Сити")

Достаточно давно известно, что "Манчестер Сити" не будет продлевать контракт со своим испанским капитаном Давидом Сильвой.

Стоимость Давида составляет 15 миллионов, но почти точно испанец достанется какому-то клубу бесплатно.

В этом сезоне Давида нельзя назвать игроком ротации в "Манчестер Сити". Он сыграл 19 матчей, 15 из которых в рамках АПЛ. В его активе 3 гола и семь результативных передач. Испанца точно рано списывать со счетов.

Лука Модрич, 34 года ("Реал")

Обладатель "Золотого мяча" 2018 года хорват Лука Модрич не первый сезон заявляет о желании покинуть "Реал". Вероятно, что в следующем сезоне мы увидим Луку не только в другом клубе, но и лиге.

Интерес к 34-летнему хорвату проявлял миланский "Интер". Итальянцы не чураются заключать контракты с возрастными игроками. Поэтому для Луки это будет хорошая возможность еще немного поиграть в футбол на высоком уровне.

Тем более, что Модрич отнюдь не растерял свои навыки. В этом сезоне он сыграл за "Реал" 17 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Неманья Матич, 31 год ("Манчестер Юнайтед")

Сменить клуб хочет и 31-летний серб Неманья Матич. В услугах футболиста заинтересованы мадридский "Атлетико" и итальянский "Милан".

Из-за травмы серб в этом сезоне еще не сыграл ни одного поединка за "красных дьяволов". Зато в прошлом сезоне он сыграл за МЮ 33 поединка.

Переход Матича в другой клуб возможен и потому, что в "Манчестер Юнайтед" решили освежить состав.