Футболисты немецкого клуба отказались от зарплат, чтобы помочь команде

Футболисты немецкого "Униона" приняли решение полностью отказаться от зарплат из-за пандемии коронавируса. Игроки выразили поддержку клубу в такое трудное время.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Руководство клуба и персонал тоже поддержали это решение футболистов, частично отказавшись от выплат.

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Руководство, персонал команды и игроки отказались от зарплат, чтобы вместе пережить этот кризис. От имени всего руководства клуба я хотел бы поблагодарить их за поддержку. Как клуб, мы победим будущие вызовы,

– прокомментировал президент клуба.

Тренировка первой команды пока приостановлена до 31 марта. До конца марта игроки будут тренироваться по собственным индивидуальным программам тренировок.

После 25 туров "Унион" с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

В мире по состоянию на сегодня, 26 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 составляет 472 076, о чем свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джонса Хопкинса.



Симптомы коронавируса/ Инфографика 24 канала

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