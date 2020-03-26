Футболисты немецкого клуба отказались от зарплат, чтобы помочь команде
Футболисты немецкого "Униона" приняли решение полностью отказаться от зарплат из-за пандемии коронавируса. Игроки выразили поддержку клубу в такое трудное время.
Об этом сообщает пресс-служба клуба. Руководство клуба и персонал тоже поддержали это решение футболистов, частично отказавшись от выплат.
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Руководство, персонал команды и игроки отказались от зарплат, чтобы вместе пережить этот кризис. От имени всего руководства клуба я хотел бы поблагодарить их за поддержку. Как клуб, мы победим будущие вызовы,
– прокомментировал президент клуба.
Тренировка первой команды пока приостановлена до 31 марта. До конца марта игроки будут тренироваться по собственным индивидуальным программам тренировок.
После 25 туров "Унион" с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.
В мире по состоянию на сегодня, 26 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 составляет 472 076, о чем свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джонса Хопкинса.
Симптомы коронавируса/ Инфографика 24 канала
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