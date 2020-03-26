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Футболисты немецкого клуба отказались от зарплат, чтобы помочь команде

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Футболисты немецкого "Униона" приняли решение полностью отказаться от зарплат из-за пандемии коронавируса. Игроки выразили поддержку клубу в такое трудное время.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Руководство клуба и персонал тоже поддержали это решение футболистов, частично отказавшись от выплат.

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Руководство, персонал команды и игроки отказались от зарплат, чтобы вместе пережить этот кризис. От имени всего руководства клуба я хотел бы поблагодарить их за поддержку. Как клуб, мы победим будущие вызовы,
прокомментировал президент клуба.

Тренировка первой команды пока приостановлена до 31 марта. До конца марта игроки будут тренироваться по собственным индивидуальным программам тренировок.

После 25 туров "Унион" с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

В мире по состоянию на сегодня, 26 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 составляет 472 076, о чем свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джонса Хопкинса.


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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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