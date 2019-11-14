Футболисты сборной Чили отказались выходить на игру против Перу, где выступает игрок "Динамо"

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Карлос Самбрано
Карлос Самбрано / Футбол24

Товарищеский матч между сборными Чили и Перу, который был запланирован на 19 ноября, не состоится.

Причина в том, что игроки сборной Чили отказались сыграть в товарищеском матче, пока в стране продолжаются массовые беспорядки и протесты.

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Почему в Чили протестуют?
Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго.

Позже чилийцы начали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования.

В результате беспорядков погибли уже 20 человек.

Поэтому главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда отпустил игроков в их клубы.

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Стоит отметить, что в этом матче за сборную Перу мог сыграть защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано. Несмотря на то, что игрок так и не сыграл ни одного матча за киевлян, он постоянно вызывается в сборную и получает там игровую практику. Летом 2019 года он со сборной дошел до финала Кубка Америки, где Перу уступила сборной Бразилии.

Однако Самбрано все же может сыграть за сборную Перу. 16 ноября у команды запланирован товарищеский матч против Колумбии.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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