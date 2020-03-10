Футболисты сборной Украины на матчи против Франции и Польши отправятся в защитных масках

Вспышка коронавируса Covid-19 принесла немало трудностей спортивному миру. Были отменены или перенесены мероприятия для безопасности зрителей и самих спортсменов. Под угрозой и матчи с участием сборной Украины по футболу.

Уже точно известно, что два товарищеских матча сборной Украины – 27 марта против Франции и 31 марта против Польши – пройдут без зрителей.

К слову Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили

Но в Украинской ассоциации футбола решили позаботиться о самих футболистах. Во время путешествия по Европе на эти матчи игроки национальной сборной будут находиться в специальных защитных масках. Об этом председатель спортивно-медицинского корпуса УАФ Вячеслав Попов рассказал в комментарии "Большому футболу".

"Национальная команда будет снабжена специальными масками с клапанами. Они многоразового использования. Пребывание в отеле и перелеты должны сопровождаться обязательным использованием масок, которые будут у команды", – заверил Вячеслав Попов.

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Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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