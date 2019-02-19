Футболисты сборной Украины станут поварами в новом шоу: видео

Футболисты сборной Украины приняли участие в создании нового шоу от Федерации футбола Украины – "Футбольная кухня". Ведущим программы является шеф-повар национальной сборной Любомир Тошич.

Футбольная федерация показала лишь промо новой программы "Футбольная кухня". Участие в съемках шоу приняли Евгений Коноплянка, Руслан Малиновский и Александр Караваев.

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"Насколько важна "правильная" еда в жизни профессиональных спортсменов. Что можно приготовить быстро и одновременно вкусно и полезно. Насколько футболисты следят за своим питанием и есть ли у них собственные секреты. Отныне, все это и многое другое – в Youtube-проекте "Футбольная кухня", – говорится в описании к программе.

Программа выйдет в эфир 25 февраля на YouTube-канале Федерации футбола Украины.