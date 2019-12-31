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Футболисты "Шахтера" подготовили новогодний сюрприз для своих поклонников: видео

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Новогоднее поздравление от "Шахтера" / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" опубликовал ролик-поздравление для всех болельщиков к Рождеству и Новому году.

В съемках приняли участие Луиш Каштру, Дарио Срна, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Тете, Додо, Манор Соломон, а также Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес с семьями.

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"С Новым годом и Рождеством, семья ФК "Шахтер", – говорится на официальном Twitter команды.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтер
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