Футболисты украинской сборной посетили один из детских домов Запорожья: фото

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Игроки молодежной сборной Украины с детьми
Игроки молодежной сборной Украины с детьми / УАФ

Молодежная сборная Украины сейчас находится в Запорожье. Там команда проводит матчи отбора на Евро-2021. После поражения в первой игре против Финляндии, игроки с тренерским штабом отправились в один из детских домов Запорожья

Игроки принесли с собой сладости и футбольные мячи.

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Также к мероприятию присоединились спонсоры молодежной сборной – компания "Умань-Пиво" подарили детям футболки, лимонад и другую свою продукцию, а СК "Брокбизнес" застраховала детей.

Напомним, уже 10 сентября молодежная сборная Украины сыграет в Запорожье матч квалификации Евро-2021 со сверстниками из Мальты. Начало встречи в 18:30.

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Теги: Спорт Футбол Новости Запорожья Дети и несовершеннолетние Новости Спорта
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