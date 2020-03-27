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Футболисты УПЛ сыграют против блогеров и звезд шоу-бизнеса в FIFA20

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В то время, пока чемпионат Украины "на паузе", а игроки поддерживают спортивную форму дома, одно из доступных развлечений – киберфутбол. С 27 по 30 марта состоится Кубок по FIFA20, в котором примут участие не только профессиональные футболисты, но и селебритис, блогеры, спортсмены.

Участие в Кубке примут футболисты донецкого "Шахтера", черниговской "Десны", донецкого "Олимпика" и полтавской "Ворсклы". А также хорошо знакомые многотысячной аудитории фанатов Kyivstoner, Андрей Бедняков, Александр "Фоззи" Сидоренко, Олег Верняев, Томаш Кудрявый и Пазич.

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Все матчи можно будет увидеть в прямом эфире. Игроки будут противостоять друг другу в формате матчей на вылет, начиная с 1/8 финала. В режиме виртуальной игры будут определены чемпиона турнира с призовым фондом 5000 долларов.

Live-трансляции матчей смотрите на YouTube-канале FootballHub, а все, что осталось за кадром – в социальных сетях участников.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол УПЛ Киберспорт
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