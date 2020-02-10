Футболисты в Англии не смогли разыграть угловой из-за сильного ветра: видео

На Англию обрушился мощный шторм Сиара, который внес коррективы в футбольный график и непосредственно матчи. Курьезный случай произошел на матче второй по значимости лиги Англии.

9-го февраля "Миллволл" встречался с "Вест Бромвичем" в рамках Чемпионшипа. Поединок завершился победой "Вест Бромвича", которая возглавляет турнирную таблицу, со счетом 0:2.

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Ураган, который в этот день бушевал на туманном Альбионе, вызвал забавный момент в поединке.

Игроки "Миллволла" Малон Ромео и Джед Уоллес пытались разыграть угловой. Уоллес установил мяч возле угловой отметки, но ветер не дал ему сделать навес.

Каждый раз, когда 7-й номер "Миллволла" устанавливал мяч, порывы ветра выталкивали его за пределы отметки, откуда осуществлять розыгрыш запрещено.

Футболисты несколько минут не могли разыграть стандартное положение и рефери матча даже пришел им на помощь. В конце концов, футболисты таки разыграли угловой и матч был продолжен.

Что известно о шторме в Европе?

В воскресенье, 9 февраля, мощный шторм Сиара обрушился на Великобританию. Сильный ветер и проливные дожди по всей стране повлияли на работу железнодорожного транспорта и аэропортов.

На многих автомагистралях движение ограничено из-за аварий или поваленных деревьев и электроопор.

Из-за неблагоприятных погодных условий поединок 26 тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" перенесли.

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