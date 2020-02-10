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Футболисты в Англии не смогли разыграть угловой из-за сильного ветра: видео

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Футболисты в Англии не смогли разыграть угловой из-за мощного ветра / millwallfc.co.uk

На Англию обрушился мощный шторм Сиара, который внес коррективы в футбольный график и непосредственно матчи. Курьезный случай произошел на матче второй по значимости лиги Англии.

9-го февраля "Миллволл" встречался с "Вест Бромвичем" в рамках Чемпионшипа. Поединок завершился победой "Вест Бромвича", которая возглавляет турнирную таблицу, со счетом 0:2.

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Ураган, который в этот день бушевал на туманном Альбионе, вызвал забавный момент в поединке.

Игроки "Миллволла" Малон Ромео и Джед Уоллес пытались разыграть угловой. Уоллес установил мяч возле угловой отметки, но ветер не дал ему сделать навес.

Каждый раз, когда 7-й номер "Миллволла" устанавливал мяч, порывы ветра выталкивали его за пределы отметки, откуда осуществлять розыгрыш запрещено.

Футболисты несколько минут не могли разыграть стандартное положение и рефери матча даже пришел им на помощь. В конце концов, футболисты таки разыграли угловой и матч был продолжен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storm Ciara was providing tricky conditions at Milwall yesterday

Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

Что известно о шторме в Европе?

  • В воскресенье, 9 февраля, мощный шторм Сиара обрушился на Великобританию. Сильный ветер и проливные дожди по всей стране повлияли на работу железнодорожного транспорта и аэропортов.
  • На многих автомагистралях движение ограничено из-за аварий или поваленных деревьев и электроопор.
  • Из-за неблагоприятных погодных условий поединок 26 тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" перенесли.

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  • Ураган Сиара также приблизился к Бельгии, из-за чего футбольные матчи в стране также были отменены.
  • В то же время в Германии бушует ураган Забине. Из-за него были перенесены воскресные футбольные матчи.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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