Футболисты в возрасте 14-17 лет погибли во время пожара на базе "Фламенго" в Бразилии
Погибшими во время пожара на базе "Фламенго" были футболисты в возрасте 14-17 лет. Еще трое юных футболистов находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, Спорт 24 писал о пожаре, который возник под утро на базе футбольного клуба "Фламенго". По данным спасателей, погибли 10 человек.
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Издание Globo сообщает, что погибшие – юные футболисты команды. Все они жили в общежитии на базе, ведь не были из Рио-де-Жанейро.
Один из подтвержденных погибших – вратарь Кристиан Есмерио. На его странице в Facebook уже есть отметка, что он умер.
Еще трое игроков получили ожоги. Один из них находится в тяжелом состоянии – он перенес ожоги на 40% тела.
Источник: 24 Канал
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