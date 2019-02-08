Футболисты в возрасте 14-17 лет погибли во время пожара на базе "Фламенго" в Бразилии

Погибшими во время пожара на базе "Фламенго" были футболисты в возрасте 14-17 лет. Еще трое юных футболистов находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, Спорт 24 писал о пожаре, который возник под утро на базе футбольного клуба "Фламенго". По данным спасателей, погибли 10 человек.

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Издание Globo сообщает, что погибшие – юные футболисты команды. Все они жили в общежитии на базе, ведь не были из Рио-де-Жанейро.

Один из подтвержденных погибших – вратарь Кристиан Есмерио. На его странице в Facebook уже есть отметка, что он умер.

Еще трое игроков получили ожоги. Один из них находится в тяжелом состоянии – он перенес ожоги на 40% тела.

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