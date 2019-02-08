Футболисты в возрасте 14-17 лет погибли во время пожара на базе "Фламенго" в Бразилии

10 Читати новину українською
Место пожара на базе "Фламенго"
Место пожара на базе "Фламенго" / TV Globo

Погибшими во время пожара на базе "Фламенго" были футболисты в возрасте 14-17 лет. Еще трое юных футболистов находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, Спорт 24 писал о пожаре, который возник под утро на базе футбольного клуба "Фламенго". По данным спасателей, погибли 10 человек.

Читайте также: На базе футбольного клуба в Бразилии возник пожар, по меньшей мере 10 человек погибло: фото

Издание Globo сообщает, что погибшие – юные футболисты команды. Все они жили в общежитии на базе, ведь не были из Рио-де-Жанейро.

Один из подтвержденных погибших – вратарь Кристиан Есмерио. На его странице в Facebook уже есть отметка, что он умер.

Еще трое игроков получили ожоги. Один из них находится в тяжелом состоянии – он перенес ожоги на 40% тела.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Кандидаты в президенты Украины-2019: список
сегодня
99862
Теги: Футбол Жертвы Бразилия Спорт
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На базе футбольного клуба в Бразилии возник пожар, по меньшей мере 10 человек погибло: фото
сегодня 13:24 На базе футбольного клуба в Бразилии возник пожар, по меньшей мере 10 человек погибло: фото
77
Месси – самый высокооплачиваемый футболист Европы, Роналду получает почти вдвое меньше: топ-10
сегодня 12:48 Месси – самый высокооплачиваемый футболист Европы, Роналду получает почти вдвое меньше: топ-10
118
Смерть Эмилиано Сала: все новости трагедии
сегодня 09:21 Смерть Эмилиано Сала: все новости трагедии
8556
Гвоздик официально проведет защиту титула WBC против опытного француза
сегодня 09:16 Гвоздик официально проведет защиту титула WBC против опытного француза
88
Скандал Алиевых: суд вынес решение по делу экс-супругов
7 февраля 21:35 Скандал Алиевых: суд вынес решение по делу экс-супругов
273
Ракицкий сравнил гимн Украины с песнями Григория Лепса: видео
7 февраля 20:45 Ракицкий сравнил гимн Украины с песнями Григория Лепса: видео
314
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук