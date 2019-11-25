Футбольная игра в Бразилии завершилась столкновениями фанатов с полицией: видео

Победа бразильской команды "Фламенго" в одном из самых престижных соревнований Латинской Америки – Кубка Либертадорес – завершилась массовой дракой футбольных фанатов с правоохранителями

Матч против аргентинской "Ривер Плейт" состоялся 23 ноября во Рио-де-Жанейро, сообщает BBC.

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Более миллиона человек вышли на улицы крупнейшего города Бразилии поздравить футболистов. В одном из районов часть фанатов попыталась прорваться за полицейский кордон. В сторону стражей порядка полетели бутылки и брусчатка.

Полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми дубинками. Сколько людей задержали и сколько пострадали в результате столкновений – пока неизвестно.

Столкновения футбольных фанатов с полицией в Бразилии: смотрите видео

А в начале ноября в центре Львова более ста украинских и французских фанатов подрались стенка на стенку. Взрывных болельщиков пришлось успокаивать полиции.