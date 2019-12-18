Футбольные болельщики разгромили вагон электрички Нежин – Киев: фото погрома

Футбольные болельщики, которые ехали в пригородном поезде Нежин – Киев, разгромили один из вагонов. Из-за этого поезд остановили на одной из станций и вызвали полицию.

Как говорится на сайте "Укрзализныци", инцидент произошел 15 декабря.

"Болельщики разбили вагон пригородного поезда № 6929, следовавшего по маршруту Нежин – Киев. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры. Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредившие вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам ущерб Укрзализныци составляет около 40 тысяч гривен", – пожаловались в "Укрзализныци".



Фанаты повредили вагон поезда Нежин – Киев (фото Укрзализныця)



Болельщики сорвали 35 сидений в вагоне (фото Укрзализныця)

Речь идет, скорее всего, о фанатах киевского "Динамо", которые возвращались с матча команды из Чернигова против "Десны". Киевляне победили и поднялись на второе место в турнирной таблице. На самом матче болельщики неоднократно использовали файеры и растянули оскорбительный баннер о братьях Суркисах.

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Что касается "Укрзализныци", то перевозчик указывает на то, что за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев – непосредственное влияние на безопасность движения поездов. Остальные – раскраска вагонов как снаружи, так и внутри.