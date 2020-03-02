Футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем – видео

В 27-м туре чемпионата Франции, "Лион" дома принимал "Сент Этьена". Болельщики обеих команд за день до поединка устроили схватку в Лионе.

Как сообщает издание The Sun, в ожесточенной схватке приняли участие десятки болельщиков с обеих сторон.

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Фанаты подрались и бросали друг в друга различные предметы и файеры. Первыми отступили болельщики "Сент-Этьена", а на место происшествия приехала полиция.

Видео столкновения

Lyon - Saint Etienne (Magic fans left lyon right) pic.twitter.com/96rPEZdnaU — Terrace Cult (@TerraceCult) February 29, 2020

Добавим, что поединок "Лион" – "Сент-Этьен" состоялся 1 марта, где победу праздновали хозяева поля – 2:0. За "Лион" дублем отметился Мусса Дембеле.