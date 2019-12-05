Футбольные клубы заплатили 653,9 миллиона долларов агентам в 2019 году

ФИФА опубликовала отчет о посредниках в международных трансферах в 2019 году. Расходы клубов на комиссионные агентам за трансферы выросли на 19% по сравнению с прошлым годом.

В 2019 было совершено более 17 тысяч трансферов, из них 3557 с участием хотя бы одного посредника, сообщает сайт ФИФА.

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Расходы клубов на комиссионные агентам составили 653,9 миллиона долларов, что на 19,3% больше показателя предыдущего года.

Более 80% всех комиссионных были выплачены клубами из Англии, Германии, Италии, Испании, Португалии и Франции.

Больше всего в 2019 на комиссионные потратили клубы из Италии – 130,5 миллиона долларов.

В 148 случаях агенты при трансфере получили более 1 миллиона долларов. Суммарная комиссия за эти трансферы составила 65,9% от всей суммы комиссионных в этом году.

Самые дорогие трансферы 2019 года

Больше всего в 2019 году за игрока заплатил мадридский "Атлетико". По данным портала Transfermark, переход португальца Жоау Фелиша с лиссабонской "Бенфики" обошелся португальцам в 126 миллионов евро.

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Вторым самым дорогим трансфером стал переход Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону" - 120 миллионов евро. Третий самый дорогой переход – Эден Азар из "Челси" в "Реал" (100 миллионов евро).

Самым дорогим трансфером в Италии стал переход Маттейса де Лигта из "Аякса " в" Ювентус " – 85 миллионов евро.

До сих пор самым дорогим трансфером в истории футбола является покупка французским ПСЖ бразильца Неймара. Французский клуб заплатил "Барселоне" за Неймара 222 миллиона евро.