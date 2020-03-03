Футбольные матчи в Англии могут состояться без зрителей

Руководители футбольной власти провели заседание насчет проведения матча за закрытыми дверями. Причиной такой дискуссии стало быстрое распространение коронавируса в мире.

Как сообщает The Times, руководители Футбольной ассоциации Англии (FA), Премьер-лиги и английской Футбольной лиги (EFL) в Англии оценили меры, которые уменьшат распространение эпидемии нового коронавируса.

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Рассматривается вариант, при котором матчи чемпионата и Кубка Англии проведут без зрителей, однако, болельщики смогут посмотреть абсолютно все поединки по телевидению. Такое решение позволит уменьшить распространение заболеваемости коронавирусом среди людей.

Добавим, что уже много спортивных событий были отменены и перенесены на другие даты.

Количество зараженных коронавирусом в мире по состоянию на 3 марта превысило 90 тысяч человек.

В эпицентре эпидемии коронавируса – Китае, количество инфицированных увеличивается медленнее и составляет 80 000 человек (125 за последние сутки), погибли почти 3000 человек (за сутки 31 погибший).

Также количество людей, которые вылечились от коронавируса увеличилась до 48 000 человек (за сутки не более 3 тысяч из них)



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