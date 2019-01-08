Топ-трансферы европейских клубов 2019

Зимнее межсезонье 2019 года не обошлось без неожиданностей на трансферном рынке. Обычно в этот период команды пытаются избавиться от тех игроков, которые не подошли, а также найти усиление. Но в это трансферное окно произошло и немало громких переходов.

Декабрь 2018 года

Айнтрахт

Начать стоит с тех европейских клубов, которые интересны украинским болельщикам футбола. Ведь будут играть против наших команд в еврокубках. Первым начал усиливать состав немецкий "Айнтрахт", который сыграет против донецкого "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы. Первым новичком команды стал полузащитник Себастьян Роде. Игрок перешел из дортмундской "Боруссии" на правах аренды до конца сезона и сможет сыграть против "горняков".

Sebastian Rode will join Eintracht Frankfurt on loan until June 30th, 2019.



We wish him the best of luck! pic.twitter.com/WAkGWAdiMu — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 27 грудня 2018 р.

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Роде уже защищал цвета "Айнтрахта" в 2010-14 годах, отыграв 108 матчей и забив 5 голов. В текущем сезоне 28-летний игрок потерял место в составе Боруссии – он не провел ни одного официального матча.

Вместе с тем "Айнтрахт" отпустил в аренду другого полузащитника – Николай Мюллер до конца сезона будет выступать за "Ганновер".

Барселона

В декабре усилилась и испанская "Барселона". "Сине-гранатовые" арендовали защитника "Валенсии" Джейсона Мурильо. Стоит отметить, что "Барселона" была вынуждена искать усиления из-за травмы двух других центральных защитников – Самуэля Умтити и Томаса Вермалена.

Стоит отметить, что подпись под контрактом игрока с "Барселоной" поставила дочь футболиста.

Леганес

У украинского вратаря Андрея Лунина стало одним конкурентом меньше. Испанский "Леганес" отпустил голкипера Йона Серантеса. Клуб и игрок расторгли соглашение. Новым местом работы футболиста станет японский клуб "Ависпа Фукуока".

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Зато стало больше конкурентов у другого украинца Андрея Ярмоленко. Его "Вест Хэм" подписал известного француза Самира Насри. 31-летний хавбек тренировался с лондонской командой с ноября и после удачного просмотрового периода заключил с "молотобойцами" контракт до конца сезона.

1 января 2019 года

Фиорентина

Испанская "Севилья" и итальянская "Фиорентина" согласовали аренду 27-летнего колумбийского нападающего Луиса Муриеля до конца сезона. На игрока претендовал еще один итальянский клуб – "Милан". В сезоне 2018/19 Луис Муриель провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. В итальянском первенстве он раньше играл за "Удинезе", "Лечче" и "Сампдории".

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2 января

Челси

Самый громкий трансфер тоже пришел из Германии. Пока самым дорогим игроком межсезонья стал американский полузащитник Кристиан Пулишич. Английский "Челси" согласился заплатить за него дортмундской "Боруссии" 64 миллиона евро. Но до конца сезона футболист и в дальнейшем будет выступать за "шмелей", а к новой команде присоединится уже летом.

Borussia Dortmund has agreed with @ChelseaFC on the transfer of Christian Pulisic for a fee of €64 million



Pulisic will remain at BVB on loan until the end of the season. pic.twitter.com/jAur5xWwuQ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 2 січня 2019 р.

Стоит отметить, что "Боруссия" согласилась продать игрока, ведь Пулишич не хотел подписывать с командой новый контракт.

Олимпиакос

Вспомнили о сопернике "Шахтера", можно перейти и к сопернику "Динамо" в Лиге Европы. Греческий "Олимпиакос" тоже не сидит, сложа руки. И уже успел усилиться сразу двумя игроками. Один из них – нападающий Франко Солдано. Самое интересное, что на этого аргентинского нападающего летом претендовало именно киевское "Динамо". Но в последний момент Александр Хацкевич отказался от его подписания. Теперь форвард сможет сыграть против "Динамо" в Лиге Европы.

Еще один игрок – Йоргис Масурас, который уже вызывался в сборную Греции.

3 января

Леганес

Испанский клуб настроен и дальше бороться за место в Ли-Лиге. Для этого даже арендовали у английского "Мидлсбро" нападающего Мартина Бреутвейта. Аренда до конца сезона.

Монако

Пока в "Шальке" полагают, что в дальнейшем делать с украинцем Евгением Коноплянкой, клуб покинул другой игрок. Бразильский защитник Налдо перебрался в "Монако". О деталях контракта не сообщается.

4 января

Болонья

Сразу дуплетом решила выстрелить итальянская "Болонья". И арендовала двух игроков у испанского "Вилльяреала" – полузащитника Роберто Сориано и вингера Николу Сансоне.

Борнут

Таким же дуплетом выстрелил и английский "Бонмут". Клуб взял сразу двух игроков у "Ливерпуля". В первом случае они купили форварда Доминика Соланке. За игрока заплатили 21 миллион евро.

Еще одним футболистом, который присоединился к клубу, стал защитник Даниэль Кляйн. Однако его только арендовали.

TWO in one day pic.twitter.com/BQRmrjNbGO — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 4 січня 2019 р.

Милан

Достаточно громкий трансфер провел и "Милан". Итальянский клуб купил полузащитника "Фламенго" Лукаса Пакету. Заплатили за него 35 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро бразильский клуб получит в случае удачного выступления футболиста за "Милан".

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Стоит отметить, что Лукасом Пакетой интересовались и украинские клубы. Сначала зимой 2018 года его пыталось купить киевское "Динамо", однако у "Фламенго" отвергли предложение киевлян. А уже летом заинтересованность в приобретении полузащитника проявлял донецкий "Шахтер".

6 января

Реал

"Реал" подписал 19-летнего хавбека "Манчестер Сити" Брайма Диаса. Контракт хавбека рассчитан на 6,5 лет, до 30 июня 2025.

Испанское издание Marca сообщает, что Диас обошелся "Реалу" в 17 миллионов евро, а также 7 миллионов потенциальных бонусов. Также "горожане" получат 15% от следующей продажи игрока. Диас будет зарабатывать в Испании 3,5 миллиона евро в год.

7 января

Селтик

Шотландский клуб арендовал у ПСЖ Тимоти Веа. Игрок является сыном знаменитого Джорджа Веа, который кроме футбола, также известен тем, что является президентом Либерии.

Вильяреал

Хавбек "Лестера" Висенте Иборра перешел в "Вильяреал". Контракт футболиста с новым клубом рассчитан до 2023 года

Сумма трансфера и детали контракта пока не разглашаются.

8 января

Барселона

Испанская "Барселона" подписала контракт с 19-летним французским защитником Жан-Клэром Тодибо.

Игрок присоединится к "Барселоне" как свободный агент. 30 июня у него заканчивается контракт с французской "Тулузой", и уже 1 июля он официально станет игроком испанского клуба.

Стоит отметить, что Жан-Клэр Тодибо родился 30 декабря 1999 года в столице Французской Гвианы – городе Кайенна. Его рост – 1,90 м, вес 71 кг. Выступает на позиции центрального защитника, но может сыграть и опорного полузащитника. Дебютировал за "Тулузу" 19 августа 2018 года в матче против "Бордо" в чемпионате Франции. В общем провел 10 матчей за клуб, забил один гол (в ворота "Ренна"). Уже вызывался в молодежную сборную Франции, за которую сыграл два матча.

Порту

Центральный защитник Пепе перешел в португальский "Порту", за который уже в свое время выступал

Как сообщается на официальном сайте "Порту", соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2021 года. До этого последним клубом Пепе был турецкий "Фенербахче", куда он перешел летом 2017 года. Зимой 2019 года клуб и игрок расторгли соглашение, поэтому в "Порту" Пепе перешел на правах свободного агента.

Стоит отметить, что Пепе выступал за "Порту" в течение трех сезонов – с 2004 до 2007 года. За это время дважды выигрывал чемпионаты страны и розыгрыши национального Кубка. В 2004 году стал в составе "Порту" обладателем Межконтинентального кубка. После этого перебрался в мадридский "Реал", за который выступал следующие 10 лет. Именно с испанским клубом Пепе трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Испании. В составе сборной Португалии выигрывал Чемпионат Европы 2016 года. При этом Пепе родился в Бразилии, а португальское гражданство принял в 2007 году. 9 января Бавария Защитник "Штутгарта" и национальной сборной Франции Бенжамен Павар перейдет в мюнхенскую "Баварию". Французский защитник присоединится к своему новому клубу только в июле 2019 года и тогда подпишет контракт на 5 лет. Другие детали соглашения пока не сообщаются, пишет пресс-служба мюнхенского клуба.

Павар выступает за "Штутгарт" с 2016 года. Прошлым летом защитник в составе сборной Франции стал триумфатором чемпионата мира. Ранее сообщалось, что Павар дал согласие на переход в "Баварию", а защитника пыталась перехватить "Барселона".

10 января

Атлетик

Ибай Гомес вернулся в родной "Атлетик". Баски выкупили контракт футболиста у "Алавеса". Нападающий проведет в "Атлетик" следующие 3,5 года.

11 января

Монако

Испанский полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас перешел в "Монако" за 10 миллионов евро.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Cesc Fabregas en provenance de Chelsea. Le joueur s’engage jusqu’en juin

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️ https://t.co/BXeuqzHyq5#WelcomeToMonaco pic.twitter.com/XB8gdPP05J — AS Monaco (@AS_Monaco) 11 января 2019 г.

Футболист подписал контракт на три с половиной года. Кроме того, полузащитник получит бонусы, равные сумме трансфера.

Фабрегас играл в составе "синих" с 2014-го года. В текущем сезоне АПЛ испанец принял участие лишь в шести поединках.

Севилья

Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади продолжит карьеру в "Севилье". О деталях сделки пока не сообщается. По информации СМИ, "Барса" получит за 23-летнего нападающего чуть больше, чем 1 миллион евро.

В тот же день "Севилья" объявила о подписании защитника "Аякса" Максимилана Вебера. Клубы согласовали трансфер за 10,5 миллионов евро.

13 января

Леганес

Украинский защитник Василий Кравец официально стал игроком испанского клуба "Леганес". Украинец подписал с испанским клубом контракт до лета 2023 года

Ранее сообщалось, что "Леганес" заплатит за переход 21-летнего защитника 2 млн евро, сумма будет разделена между львовскими "Карпатами" и "Луго".

14 января

Боруссия Дортмунд

19-летний защитник Леонардо Балерди продолжит карьеру в Германии. "Шмели" на официальном сайте сообщили, что Леонардо Балерди подписал долгосрочный контракт с Боруссией Дормунд

Финансовые детали и точный срок сделки футболиста не разглашают. По неофициальной информации "Боруссия" заплатила за аргентинца 15 миллионов евро. В новом клубе Балерди будет выступать под 18 номером. Предыдущим клубом Леонардо был "Бока Хуниорс".

17 января

Гуанчжоу Фули

Английский "Тоттенхэм" и китайский "Гуанчжоу Фули" согласовали трансфер бельгийского полузащитника Муссы Дембеле

Бельгиец выступает за "шпоры" с 2012 года. Контракт футболиста с лондонским клубом заканчивался после текущего сезона, но лондонцам удалось заработать на продаже футболиста. По оценкам СМИ, трансфер 31-летнего бельгийца обошелся китайцам в 9 миллионов евро.

21 января

Барселона

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг стал игроком "блаугранас". Каталонский клуб на официальном сайте сообщил о трансфере Кевина-Принса Боатенга в "Барселону" на правах аренды. Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона с опцией последующего выкупа за 8 миллионов евро.

Луго

Испанский "Луго" подписал защитника львовских "Карпат" Ореста Лебеденко. Игрок подписал контракт с "Луго" до 2023 года.

Сумма трансфера не сообщается. По данным СМИ, испанский клуб за половину прав на игрока заплатил 700 тысяч евро.

23 января

Челси

Лондонский "Челси" объявил о подписании контракта с нападающим "Ювентуса" аргентинцем Гонсало Игуаином.

На своем официальном сайте "синие" сообщили, что 31-летний форвард будет выступать в их составе на правах аренды до конца сезона-2018/19.

"Когда появилась возможность присоединиться к "Челси", я захотел ею воспользоваться. Это команда, которая мне всегда нравилась. У "Челси" богатая история, прекрасный стадион, и команда выступает в АПЛ, где я всегда хотел себя попробовать. Теперь я надеюсь оправдать доверие "Челси" на поле. Не могу дождаться, чтобы начать играть, и надеюсь на скорую адаптацию", – отметил Игуаин.

Что интересно, первую половину сезона форвард сборной Аргентины провел в итальянской Серии А, выступая на правах аренды за "Милан". За "россонери" Игуаин забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.

Марсель

Французский "Марсель" официально объявил о подписании контракта с итальянским нападающим Марио Балотелли.

Стоит напомнить, что последним клубом Марио Балотелли была французская "Ницца". К команде нападающий присоединился в 2016 году. И помог завоевать бронзовые награды чемпионата Франции, забив 15 голов в 23 матчах.

Однако уже в сезоне 2017-2018 у игрока начались проблемы в клубе. Провалил Балотелли и предсезонный сбор в начале текущего сезона. Поэтому в 10 матчах чемпионата Франции он голов не забивал.

Марсельский "Олимпик" уже успел представить игрока.

Барселона

"Барселона" официально подтвердила договоренность с "Аяксом" по центральному полузащитнику Фрэнки Де Йонга. Сумма сделки составила 75 миллионов евро. Голландец присоединится к каталонцам в июле нынешнего года, его контракт рассчитан на 5 лет.

Трансфер долгое время висел на волоске: 21-летний де Йонг выбирал между "Барселоной" и ПСЖ, который в свое время был уверен в подписании голландского хавбека.

Футболист провел за "Аякс" 65 матчей и забил 5 голов, а также сыграл 5 матчей за сборную Нидерландов.

Милан

Итальянский клуб подписал польского нападающего Кшиштофа Пентека. Контракт рассчитан до 2023 года.

Поляк лишь прошлым летом перешел в "Дженоа" из "Краковии" за 4,5 млн евро и стал главным открытием сезона в Серии А, забив в 20 турах 13 голов. Его трансфер в "Милан" оценили в 35 миллионов евро.

25 января

Гент

Украинский полузащитник Сент-Трюйдена Роман Безус перешел в Гент. При этом клубы не разглашают детали сделки. А сам Безус уже успел отличиться за новый клуб. Именно его гол помог "Генту" пройти в финал Кубка Бельгии.

Фенербахче

Турецкий клуб арендовал у английского "Челси" полузащитника Виктора Мозеса. 28-летний футболист пополнил стан "желтых канареек" на правах аренды, которая рассчитана на 1,5 года.

26 января

Интер

Защитник "Саутгемптона" и сборной Португалии Седрик Соареш продолжит карьеру в чемпионате Италии – "Интер" арендовал до конца текущего сезона защитника.

27 января

Монако

Монако арендовал 23-летнего вингера Желсона Мартинша до конца сезона. Права на игрока принадлежат испанскому "Атлетико".

Олимпиакос

Соперник "Динамо" в Лиге Европы "Олимпиакос" усилился российским голкипером Юрием Лодыгиным. Греческий клуб арендовал футболиста у российского "Зенита" до конца текущего сезона.

29 января

ПСЖ

Полузащитник Зенита Леандро Паредес стал игроком Пари-Сен-Жермен. Сообщается, что он подписал контракт с ПСЖ до 30 июня 2023 года. О финансовых деталях трансфера из российского "Зенита" не сообщается. Сам трансфер может быть оценен в 40 миллионов евро

Севилья

Испанский клуб арендовал хорвата Марко Рога в "Наполи". Он будет защищать цвета севильцев до конца текущего сезона. Арендное соглашение не предусматривает опцию последующего выкупа игрока.

Ювентус

Защитник "Лацио" Мартин Касерес снова вернулся в туринский клуб. "Бьянконери" на официальном сайте объявили об аренде до конца сезона защитника. Сообщается, что "Ювентус" заплатит "Лацио" 600 тысяч евро за переход игрока.

Олимпиакос

Защитник Авраам Пападопулос официально стал игроком пирейского "Олимпиакоса".

Предыдущим клубом 34-летнего футболиста был австралийский Брисбен Роар. Также стоит отметить, что Авраам уже выступал за пирейскую команду с 2008 по 2014 год и провел в "красно-белой" футболке 175 матчей во всех турнирах, забив 6 голов.

Бетис

Форвард "Пари Сен-Жермен" Хэсе Родригес продолжит карьеру в Примере – игрок отныне будет защищать цвета "Бетиса"

25-летний нападающий будет выступать за испанский клуб на правах аренды до конца сезона. О других деталях сделки пока не сообщается.

30 января

Тяньцзинь Тэда

Форвард "Баварии" Сандро Вагнер покинул немецкий клуб и перебрался в Китай. Он будет защищать цвета "Тяньцзинь Тэда". 31-летний немецкий форвард подписал контракт с китайским клубом до декабря 2020 года.

По данным портала transfermarkt "Бавария" получила за своего нападающего 5 миллионов евро.

31 января

Арсенал

Хавбек "Барселоны" Денис Суарес продолжит карьеру в лондонском "Арсенале". Испанский хавбек будет выступать за "канониров" на правах аренды.