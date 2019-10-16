Футбольные звезды Украины-2019: 2 декабря состоится церемония награждения
2 декабря состоится церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019". Мероприятие пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".
Сейчас начата процедура голосования за самых успешных футбольных личностей года.
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Во время церемонии будут объявлены победители в ряде номинаций:
- символическая мужская и женская сборные;
- лучший футболист / футболистка;
- лучший тренер мужской / женской команды;
- лучший молодой игрок / лучшая молодая футболистка;
- лучшие голкиперы мужских и женских команд;
- лучший игрок в футзал;
- лучший игрок в пляжный футбол;
- лучший арбитр;
- лучшая детская академия.
Также на церемонии будут вручены специальные награды за самые успешные футбольные проекты 2019 года.
Как выбираются лауреаты?
Они избираются путем независимого голосования профессиональных футболистов, футболисток и главных тренеров (тренеров/ассистентов тренеров) Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги 2019 года.
Кто получил награды в прошлом году?
В прошлом году лучшим молодым игроком стал Виктор Цыганков ("Динамо"), лучший тренер мужских команд – Юрий Вернидуб (на то время "Заря"), лучший футболист – Марлос ("Шахтер"), лучший тренер женских команд – Наталья Зинченко ("Жилстрой-2", национальная женская сборная Украины), лучшая футболистка – Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1").