Футбольные звезды Украины-2019: 2 декабря состоится церемония награждения

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"Футбольные звезды Украины-2019"
"Футбольные звезды Украины-2019" / ffu.ua

2 декабря состоится церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019". Мероприятие пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Сейчас начата процедура голосования за самых успешных футбольных личностей года.

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Во время церемонии будут объявлены победители в ряде номинаций:

  • символическая мужская и женская сборные;
  • лучший футболист / футболистка;
  • лучший тренер мужской / женской команды;
  • лучший молодой игрок / лучшая молодая футболистка;
  • лучшие голкиперы мужских и женских команд;
  • лучший игрок в футзал;
  • лучший игрок в пляжный футбол;
  • лучший арбитр;
  • лучшая детская академия.

Также на церемонии будут вручены специальные награды за самые успешные футбольные проекты 2019 года.

Как выбираются лауреаты?
Они избираются путем независимого голосования профессиональных футболистов, футболисток и главных тренеров (тренеров/ассистентов тренеров) Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги 2019 года.

Кто получил награды в прошлом году?

В прошлом году лучшим молодым игроком стал Виктор Цыганков ("Динамо"), лучший тренер мужских команд – Юрий Вернидуб (на то время "Заря"), лучший футболист – Марлос ("Шахтер"), лучший тренер женских команд – Наталья Зинченко ("Жилстрой-2", национальная женская сборная Украины), лучшая футболистка – Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1").

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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