Футбольные звезды Украины-2019: названы претенденты на победу в номинациях
2 декабря на НСК "Олимпийский" состоится торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019".
Во время церемонии будут объявлены победители в ряде номинаций. Также будут вручены специальные награды за самые успешные футбольные проекты 2019 года.
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Претенденты в номинациях "Футбольные звезды Украины-2019"
Лучшая футбольная школа
- Академия ФК "Шахтер" Донецк
- Академия ФК "Динамо" Киев
- Академия ФК "Карпаты" Львов
Лучшая молодая футболистка (в возрасте до 19 лет)
- Юлия Христюк ("ЭМС-Подолье" Винница)
- Надежда Кунина ("Жилстрой-1" Харьков)
- Ирина Котяш ("Жилстрой-2" Харьков)
Лучший молодой футболист (до 21 года)
- Виталий Миколенко ("Динамо" Киев)
- Владислав Супряга ("Днепр-1" Днепр)
- Сергей Булеца ("Днепр-1" Днепр)
Автор лучшего гола
- Надежда Иванченко ("Ладомир" Владимир-Волынский)
- Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев)
- Георгий Цитаишвили ("Динамо" Киев)
Лучший игрок по футзалу
- Кирилл Ципун (МФК" Продэксим " Херсон)
- Игорь Корсун (МФК" Продэксим " Херсон)
- Артем Фаренюк (ФК "Ураган" Ивано-Франковск)
Лучший игрок по пляжному футболу
- Андрей Неруш ("Евроформат-Бодон", "ВИТ")
- Олег Зборовский ("Артур Мьюзик", ФК "Альтернатива")
- Константин Макеев ("Гриффин")
К слову: Ярмоленко, Малиновский, Зинченко и другие претендуют на звание лучшего легионера
Лучший игрок в студенческом футболе
- Андрей Спиваков (Киевский университет им. Бориса Гринченко)
- Яна Малахова (Харьковская государственная академия физической культуры)
- Юрий Заставецкий (Тернопольский национальный педагогический университет)
Лучший игрок с инвалидностью
- Дмитрий Украинец (Киев)
- Александр Гетманов (Сумы)
- Виталий Романчук (Волынская обл.)
Лучший арбитр
- Виктор Копиевский (Кропивницкий)
- Николай Балакин (Киевская обл.)
- Денис Шурман (Киевская обл.)
Лучший голкипер среди женщин
- Ирина Санина ("Жилстрой-1" Харьков)
- Екатерина Самсон ("Жилстрой-2" Харьков)
- Дарья Бондарчук ("Жилстрой-2" Харьков)
Лучший голкипер среди мужчин
- Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк)
- Юрий Панькив ("Александрия" Александрия)
- Георгий Бущан ("Динамо" Киев)
Лучший тренер женских команд
- Роман Заев ("Восход" Старая Маячка)
- Наталья Зинченко (ЖФК "Жилстрой-2" Харьков, национальная женская сборная Украины)
- Олег Бортник ("Ладомир" Владимир-Волынский)
Лучший тренер мужских команд
- Андрей Шевченко (главный тренер национальной сборной Украины)
- Александр Петраков (главный тренер юношеской сборной Украины U-20)
- Виктор Скрипник (главный тренер ФК "Заря" Луганск)
Лучшие 11 (женщины)
11 футболисток
Лучшие 11 (мужчины)
11 футболистов
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Лучшая футболистка
- Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1" Харьков)
- Яна Калинина ("Жилстрой-2" Харьков)
- Надежда Кунина ("Жилстрой-2" Харьков)
Лучший футболист
- Марлос (ФК "Шахтер" (Донецк)
- Тайсон (ФК "Шахтер" Донецк)
- Виктор Цыганков (ФК "Динамо" Киев)
Добавим, что лауреаты выбираются путем независимого голосования профессиональных футболистов, футболисток и главных тренеров (тренеров/ассистентов тренеров) Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги 2019 года. Начало мероприятия – в 17:30, начало трансляции на телеканале " Футбол 1 – в 19:00.