Футбольные звезды Украины-2019: названы претенденты на победу в номинациях

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Футбольные звезды Украины-2019 / УАФ

2 декабря на НСК "Олимпийский" состоится торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019".

Во время церемонии будут объявлены победители в ряде номинаций. Также будут вручены специальные награды за самые успешные футбольные проекты 2019 года.

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Претенденты в номинациях "Футбольные звезды Украины-2019"

Лучшая футбольная школа

  • Академия ФК "Шахтер" Донецк
  • Академия ФК "Динамо" Киев
  • Академия ФК "Карпаты" Львов

Лучшая молодая футболистка (в возрасте до 19 лет)

  • Юлия Христюк ("ЭМС-Подолье" Винница)
  • Надежда Кунина ("Жилстрой-1" Харьков)
  • Ирина Котяш ("Жилстрой-2" Харьков)

Лучший молодой футболист (до 21 года)

  • Виталий Миколенко ("Динамо" Киев)
  • Владислав Супряга ("Днепр-1" Днепр)
  • Сергей Булеца ("Днепр-1" Днепр)

Автор лучшего гола

  • Надежда Иванченко ("Ладомир" Владимир-Волынский)
  • Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев)
  • Георгий Цитаишвили ("Динамо" Киев)

Лучший игрок по футзалу

  • Кирилл Ципун (МФК" Продэксим " Херсон)
  • Игорь Корсун (МФК" Продэксим " Херсон)
  • Артем Фаренюк (ФК "Ураган" Ивано-Франковск)

Лучший игрок по пляжному футболу

  • Андрей Неруш ("Евроформат-Бодон", "ВИТ")
  • Олег Зборовский ("Артур Мьюзик", ФК "Альтернатива")
  • Константин Макеев ("Гриффин")

К слову: Ярмоленко, Малиновский, Зинченко и другие претендуют на звание лучшего легионера

Лучший игрок в студенческом футболе

  • Андрей Спиваков (Киевский университет им. Бориса Гринченко)
  • Яна Малахова (Харьковская государственная академия физической культуры)
  • Юрий Заставецкий (Тернопольский национальный педагогический университет)

Лучший игрок с инвалидностью

  • Дмитрий Украинец (Киев)
  • Александр Гетманов (Сумы)
  • Виталий Романчук (Волынская обл.)

Лучший арбитр

  • Виктор Копиевский (Кропивницкий)
  • Николай Балакин (Киевская обл.)
  • Денис Шурман (Киевская обл.)

Лучший голкипер среди женщин

  • Ирина Санина ("Жилстрой-1" Харьков)
  • Екатерина Самсон ("Жилстрой-2" Харьков)
  • Дарья Бондарчук ("Жилстрой-2" Харьков)

Лучший голкипер среди мужчин

  • Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк)
  • Юрий Панькив ("Александрия" Александрия)
  • Георгий Бущан ("Динамо" Киев)

Лучший тренер женских команд

  • Роман Заев ("Восход" Старая Маячка)
  • Наталья Зинченко (ЖФК "Жилстрой-2" Харьков, национальная женская сборная Украины)
  • Олег Бортник ("Ладомир" Владимир-Волынский)

Лучший тренер мужских команд

  • Андрей Шевченко (главный тренер национальной сборной Украины)
  • Александр Петраков (главный тренер юношеской сборной Украины U-20)
  • Виктор Скрипник (главный тренер ФК "Заря" Луганск)

Лучшие 11 (женщины)

11 футболисток

Лучшие 11 (мужчины)

11 футболистов

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Лучшая футболистка

  • Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1" Харьков)
  • Яна Калинина ("Жилстрой-2" Харьков)
  • Надежда Кунина ("Жилстрой-2" Харьков)

Лучший футболист

  • Марлос (ФК "Шахтер" (Донецк)
  • Тайсон (ФК "Шахтер" Донецк)
  • Виктор Цыганков (ФК "Динамо" Киев)

Добавим, что лауреаты выбираются путем независимого голосования профессиональных футболистов, футболисток и главных тренеров (тренеров/ассистентов тренеров) Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги 2019 года. Начало мероприятия – в 17:30, начало трансляции на телеканале " Футбол 1 – в 19:00.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Виктор Цыганков Андрей Шевченко Футзал Сборная Украины по футболу
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