Футбольные звезды Украины-2019: названы претенденты на победу в номинациях

2 декабря на НСК "Олимпийский" состоится торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019".

Во время церемонии будут объявлены победители в ряде номинаций. Также будут вручены специальные награды за самые успешные футбольные проекты 2019 года.

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Претенденты в номинациях "Футбольные звезды Украины-2019"

Лучшая футбольная школа

Академия ФК "Шахтер" Донецк

Академия ФК "Динамо" Киев

Академия ФК "Карпаты" Львов

Лучшая молодая футболистка (в возрасте до 19 лет)

Юлия Христюк ("ЭМС-Подолье" Винница)

Надежда Кунина ("Жилстрой-1" Харьков)

Ирина Котяш ("Жилстрой-2" Харьков)

Лучший молодой футболист (до 21 года)

Виталий Миколенко ("Динамо" Киев)

Владислав Супряга ("Днепр-1" Днепр)

Сергей Булеца ("Днепр-1" Днепр)

Автор лучшего гола

Надежда Иванченко ("Ладомир" Владимир-Волынский)

Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев)

Георгий Цитаишвили ("Динамо" Киев)

Лучший игрок по футзалу

Кирилл Ципун (МФК" Продэксим " Херсон)

Игорь Корсун (МФК" Продэксим " Херсон)

Артем Фаренюк (ФК "Ураган" Ивано-Франковск)

Лучший игрок по пляжному футболу

Андрей Неруш ("Евроформат-Бодон", "ВИТ")

Олег Зборовский ("Артур Мьюзик", ФК "Альтернатива")

Константин Макеев ("Гриффин")

К слову: Ярмоленко, Малиновский, Зинченко и другие претендуют на звание лучшего легионера

Лучший игрок в студенческом футболе

Андрей Спиваков (Киевский университет им. Бориса Гринченко)

Яна Малахова (Харьковская государственная академия физической культуры)

Юрий Заставецкий (Тернопольский национальный педагогический университет)

Лучший игрок с инвалидностью

Дмитрий Украинец (Киев)

Александр Гетманов (Сумы)

Виталий Романчук (Волынская обл.)

Лучший арбитр

Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Николай Балакин (Киевская обл.)

Денис Шурман (Киевская обл.)

Лучший голкипер среди женщин

Ирина Санина ("Жилстрой-1" Харьков)

Екатерина Самсон ("Жилстрой-2" Харьков)

Дарья Бондарчук ("Жилстрой-2" Харьков)

Лучший голкипер среди мужчин

Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк)

Юрий Панькив ("Александрия" Александрия)

Георгий Бущан ("Динамо" Киев)

Лучший тренер женских команд

Роман Заев ("Восход" Старая Маячка)

Наталья Зинченко (ЖФК "Жилстрой-2" Харьков, национальная женская сборная Украины)

Олег Бортник ("Ладомир" Владимир-Волынский)

Лучший тренер мужских команд

Андрей Шевченко (главный тренер национальной сборной Украины)

Александр Петраков (главный тренер юношеской сборной Украины U-20)

Виктор Скрипник (главный тренер ФК "Заря" Луганск)

Лучшие 11 (женщины)

11 футболисток

Лучшие 11 (мужчины)

11 футболистов

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Лучшая футболистка

Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1" Харьков)

Яна Калинина ("Жилстрой-2" Харьков)

Надежда Кунина ("Жилстрой-2" Харьков)

Лучший футболист

Марлос (ФК "Шахтер" (Донецк)

Тайсон (ФК "Шахтер" Донецк)

Виктор Цыганков (ФК "Динамо" Киев)

Добавим, что лауреаты выбираются путем независимого голосования профессиональных футболистов, футболисток и главных тренеров (тренеров/ассистентов тренеров) Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги 2019 года. Начало мероприятия – в 17:30, начало трансляции на телеканале " Футбол 1 – в 19:00.