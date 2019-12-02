"Футбольные звезды Украины 2019": победители всех номинаций
2 декабря на НСК "Олимпийский" происходит церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019". На церемонии награждают лучших тренеров, футболистов и футболисток 2019 года.
Лучшая футбольная школа
Академия ФК "Шахтер" Донецк.
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Лучшая молодая футболистка (в возрасте до 19 лет)
Юлия Христюк ("ЕМС-Подолье" Винница)
Лучший молодой футболист (в возрасте до 21 года)
Виталий Миколенко ( "Динамо" Киев)
Автор лучшего гола
Надежда Иванченко ("Ладомир" Владимир-Волынский)
Сергей Сидорчук ( "Динамо" Киев)
Георгий Цитаишвили ( "Динамо" Киев)
Лучший игрок по футзалу
Кирилл Ципун (МФК "Продексим" Херсон)
Игорь Корсун (МФК "Продексим" Херсон)
Артем Фаренюк (ФК "Ураган" Ивано-Франковск)
Лучший игрок по пляжному футболу
Андрей Неруш ("Евроформат-Бодони", "ВИТ")
Олег Зборовский ("Артур Мьюзик", ФК "Альтернатива")
Константин Макеев ("Гриффин")
Лучший игрок в студенческом футболе
Андрей Спиваков (Киевский университет им. Бориса Гринченко)
Яна Малахова (Харьковская государственная академия физической культуры)
Юрий Заставецкая (Тернопольский национальный педагогический университет)
Лучший игрок с инвалидностью
Дмитрий Украинец (Киев)
Александр Гетманов (Сумы)
Виталий Романчук (Волынская обл.)
Лучший арбитр
Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Николай Балакин (Киевская обл.)
Денис Шурман (Киевская обл.)
Лучший голкипер среди женщин
Ирина Санина ("Жилстрой-1" Харьков)
Екатерина Самсон ("Жилстрой-2" Харьков)
Дарья Бондарчук ("Жилстрой-2" Харьков)
Лучший голкипер среди мужчин
Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк)
Юрий Панькив ("Александрия" Александрия)
Георгий Бущан ( "Динамо" Киев)
Лучший тренер женских команд
Роман Заев ("Восход" Старая Маячка)
Наталья Зинченко (ЖФК "Жилстрой-2" Харьков, национальная женская сборная Украины)
Олег Бортник ("Ладомир" Владимир-Волынский)
Лучший тренер мужских команд
Андрей Шевченко (главный тренер национальной сборной Украины)
Александр Петраков (главный тренер юношеской сборной Украины U-20)
Виктор Скрипник (главный тренер ФК "Заря" Луганск)
Лучшие 11 (женщины)
11 футболисток
Лучшие 11 (мужчины)
11 футболистов
Лучшая футболистка
Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1" Харьков)
Яна Калинина ("Жилстрой-2" Харьков)
Надежда Кунина ("Жилстрой-2" Харьков)
Лучший футболист
Марлос (ФК "Шахтер" Донецк)
Тайсон (ФК "Шахтер" Донецк)
Виктор Цыганков (ФК "Динамо" Киев)