Футбольный клуб "Ингулец" готов пойти в суд в Лозанне, если сезон в Первой лиге не доиграют

Чемпионат Украины по футболу в Первой Лиге официально еще не восстановили. Вполне вероятно, что его и не будут доигрывать. Если это произойдет, то футбольный клуб "Ингулец" пригрозил обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Официальное заявление об обращения в суды, в том числе и в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Court of Arbitration for Sport, САЅ) опубликована на официальном сайте "Ингульца".

В то же время Ляшко рассказал, почему чемпионат Украины по футболу могут не доиграть

Почему "Ингулец" угрожает судом

Вполне вероятно, что чемпионат Первой лиги, где и выступает команда, не будет восстановлен после карантина. Клубам будет довольно трудно финансово выполнять все новые требования и ограничения, связанные с коронавирусом. Поэтому в ПФЛ рассматривают вариант досрочного окончания чемпионата.

В таком случае итоговая таблица, а следовательно и список команд, которые смогут подняться в УПЛ, будет сформирована на момент остановки чемпионата.

Напомним. В УПЛ выходят три первые команды из Первой лиги. Взамен в Первую лигу опускается последняя команда из УПЛ. "Ингулец" на момент остановки чемпионата занимал четвертое место в турнирной таблице. Значит не сможет подняться в УПЛ, если сезон решат закончить досрочно. Именно поэтому руководство клуба и угрожает судом, если сезон не доиграют.

"Предвидя и такое развитие событий не исключаем вариант поиска справедливости в высших профильных инстанциях, включая Спортивный суд в Лозанне", – предупредили в клубе.

Стоит добавить, что "Ингулец" на момент остановки чемпионата набрал 37 очков. Столько же было у "Миная", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнеса", поэтому они делили 3-6 места в турнирной таблице. Однако третье место, которое и дает право подняться в УПЛ, занимал "Минай". При этом "Рух", который на первой строчке, опережал эти четыре клуба лишь на два очка. А вторая "Волынь" имела 38 очков в активе.

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