4 июня португальский "Порту" проиграл в гостях "Фамаликану" (в главной лиге впервые с сезона-1993/94) со счетом 1:2. Теперь лидер чемпионата может потерять первое место – "Бенфика" отстает на одно очко, но с матчем в запасе.

В поражении "Порту" было и хорошее – клуб очень красиво поблагодарил врачей за работу во время пандемии коронавируса. Соответствующие фото появились на Twitter-странице клуба.

Смотрите также Карантин не помеха: "Динамо" подписало контракт с новым спонсором

На форме появилась надпись Super Doc (можно перевести как "супер врач"). Раньше там была реклама спонсора – пивного бренда Super Bock.

А еще фамилии игроков написаны от руки специальными маркерами. Так делают врачи, которые борются с коронавирусом: они носят столько защиты, что порой трудно понять, кто же под маской. Поэтому пишут на костюмах фамилии или другие отметки.

Также на трибунах стадиона в Вила-Нова-де-Фамаликан был растянут огромный баннер: "Спасибо за все" – это тоже послание врачам.