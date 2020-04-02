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Футбольный эксперт может стать главой Украинской Премьер-лиги

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Михаил Метревели / footballua.tv/ua

На пост президента Украинской Премьер-лиги (УПЛ) появился еще один претендент. Эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента УПЛ.

Метревели заявил, что вместе с командой презентует украинским клубам программу развития чемпионата.

"Тогда бы я хотел услышать мнение клубов. Поддержат ли они эту программу или нет", – сказал Метревели каналам "Футбол".

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Меня не выдвигает ни один клуб, я ни с кем не обсуждал это, ни с кем не советовался, не просил меня поддержать. Я буду говорить не о том, чтобы за меня голосовали,
– сказал Метревели.

Свое заявление он сделал 1-го апреля, однако убеждает, что это не шутка.

Что известно о Метревели?

Метревели 50 лет. Он родился в Макеевке (Донецкая область).

Михаил – украинский спортивный журналист, телеведущий, медиа-менеджер, футбольный эксперт и функционер.

С 2010 до 2014 года занимал должности вицепрезидента по вопросам Евро-2012, Национальной телекомпании Украины (НТКУ), а затем и первого вицепрезидента НТКУ.

В 2018 году дебютировал и начал карьеру эксперта телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2", постоянный участник программы "Большой футбол".

Когда выборы главы УПЛ?

Действующим президентом УПЛ является швейцарец Томас Гримм. Он не подавал свою кандидатуру на выборы.

До заявления Метревели единственным кандидатом на пост президента УПЛ был Александр Шевченко.

Дирекция украинской Премьер-лиги решила перенести выборы президента на 27 апреля из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта УПЛ Спорт Футбол
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