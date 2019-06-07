Футбольный клуб "Днепр" прекратит свое существование
Футбольный клуб "Днепр", который выступает в любительском чемпионате Украины, с вероятностью в 99,9% прекратит существование.
Об этом сообщает Footboom.
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По информации издания, некоторые игроки перейдут в "Днепр-1", а другим футболистам предоставят статус свободных агентов.
Неизвестной при этом остается судьба тренеров, работавших с командой – Александра Поклонского, Владимира Багмута, Владимира Геращенко, Сергея Назаренко и Николая Медина.
Сезон-2018/19 команда Поклонского провела в любительском чемпионате, заняла пятое место, набрав 33 очка в 22-х играх.
Печально, что история "Днепра", который дважды становился чемпионом Советского Союза (в 1983 и 1988 годах) и играл в финале Лиги Европы (2015), может оборваться на столь минорной ноте.