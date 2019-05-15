Футбольный клуб "Львов" может прекратить существование, – журналист

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Футбольный клуб "Львов" может исчезнуть
Футбольный клуб "Львов" может исчезнуть / ПФК "Львов"

Очередной украинский клуб может исчезнуть. Речь идет о ФК "Львов".

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Соответствующую информацию озвучил журналист и ведущий Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live" на FootballHub.

"Мне известно, что руководство "Львова" понемногу начинает терять интерес ко львовскому клубу. Некоторые менеджеры пришли и нарисовали перспективы: привозить бразильцев, потом продавать их украинским грандам, зарабатывать деньги, играть в еврокубках. Ни у "Львова", ни у "Вереса" (а это одно и то же) сейчас таких перспектив нет. Ни один бразилец, который прошел этот "Шахтер" для бедных", не имеет никаких шансов зацепиться в украинских грандах. Уже ходят слухи, что собираются закрывать этот проект или передавать его в какие-то другие руки. Сейчас уже идет поиск потенциальных инвесторов, которые могли бы вложиться в этот клуб. Но перспективы у "Львова" нет", – заявил Игорь Цыганык.

Время: Игроком львовского клуба интересуются иностранные команды, трансфер оценивается в 3 миллиона евро

Еще одной проблемой клуба журналист назвал то, что детская футбольная школа принадлежит другому человеку – Роману Михайливу. Именно он был президентом футбольного клуба "Львов" еще в прошлом сезоне, когда команда выступала во Второй лиге.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта ФК Львов
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