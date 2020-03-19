Футбольный клуб украинца отказался платить зарплату игрокам на время карантина

На время карантина из-за пандемии коронавируса футбольные клубы терпят немалые убытки. Некоторые же решили их сократить, не выплачивая зарплату игрокам.

Казахстанский "Каспий" приостановил действие контрактов с футболистами основной команды в связи с введением чрезвычайного положения в стране, сообщает KazFootball.kz.

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Все игроки команды получили письмо, в котором говорится о том, что клуб в одностороннем порядке приостанавливает действие контрактов с футболистами с 16 марта по 15 апреля. При этом приостановление договора возможно и более длительное время, если в Казахстане будет продлено чрезвычайное положение из-за пандемии.

Поэтому на время приостановления действия контрактов футболистам не будут платить зарплату.

За "Каспий" выступает украинец Тарас Бондаренко.

"Каспий" после двух сыгранных туров (чемпионат Казахстана проходит по схеме весна-осень) проиграл два матча и идет на 11 месте в турнирной таблице.

В Казахстане было выявлено 35 случаев заражения на коронавирус. Летальных случаев не зафиксировано. В стране объявлено чрезвычайное положение до 15 апреля 2020 года.

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