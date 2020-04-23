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Футбольный кризис: эксперт объяснил, когда спорт оправится после карантина

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Пандемия коронавируса СOVID-19 серьезно ударила по человечеству. Огромные потери несет, в частности, мир профессионального спорта. О последствиях для футбола и сокращении зарплат украинских спортсменов – читайте далее.

Потери, которые испытывает сейчас футбольная сфера – огромные. Однако никто точно не знает их масштабов. Такое мнение в утреннем шоу на 24 канале высказал футбольный эксперт Константин Довгань.

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По его словам, даже сами клубы могут только прогнозировать уровень убытков. Если клуб был успешным и не тратил заработанные деньги напрасно, то все будет хорошо.

Он договорится со своими игроками. Потому что нет матчей и действительно не за что платить. Если же у клуба плохая трансферная политика, он не следит за своим бюджетом, у него действительно будут проблемы,
– заверил Довгань.

"Нужно учитывать, что это – надолго. Это страшный удар. Скорее всего, он изменит всю картину футбольного бизнеса. К этому надо готовиться. Кто первый адаптируется, тот будет в плюсе", – считает он.

Эксперт также прокомментировал сокращение зарплат украинским футболистам, которое накануне анонсировал Игорь Суркис, президент "Динамо". Сейчас обсуждается сокращение выплаты за март на небольшой процент, а за апрель – до половины.


Владелец футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис / Фото ФК "Динамо"

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщил, что украинские клубы получили письмо от ФИФА, в котором им оказывают прямое право садиться за стол переговоров с игроками и просматривать их зарплатные ведомости. Это не является прямой рекомендацией и оставляет право за футболистами не идти на понижение.

"Дело в том, что Суркис ссылался на рекомендации ФИФА. Но надо учитывать, что украинский футбол – это сплошная черная бухгалтерия. Человек может получать около 10 тысяч гривен "белой" зарплаты, которая отражается в документах. Остальное должно быть офшором", – пояснил Довгань.

И подчеркнул, что нужно рассматривать каждый контракт. Там могут быть прописаны различные системы бонусов – от 10% до 90% зарплаты футболиста. Это выплаты за сыгранные матчи, забитые голы и даже вежливое поведение. Если матчей нет, не создаются соответствующие условия, человек не получает бонусов.

Вообще в футболе является проблемой то, что зарплаты спортсменов являются засекреченными. Журналисты и специалисты часто только догадываются о суммах. А в налоговой мы их не видим,
– отметил эксперт.

Довгань подчеркнул, что без изнурительных тренировок футболистам грозит потеря формы. Однако они – профессионалы и знают, что зарабатывают своим телом и должны за собой следить.

"Вопрос физической готовности ставится за несколько дней или недель. Другое дело, что они теряют игровую форму и не будут сыграны. Но это тоже исправляется", – подытожил он.

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Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Зарплата Спорт Коронавирус COVID-19 Футбол Деньги Динамо Ігор Суркіс ФИФА
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